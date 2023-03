Les internautes veulent tous voir Alain Chabat dans cette célèbre série

Ce cast légendaire succéderait à une équipe déjà bien géniale présente actuellement sur Amazone Prime. Depuis le 10 mars, la troisième édition de Lol, qui rit sort! réunit notamment Jonathan Cohen, Pierre Niney, Leïla Bekhti, Gad Elmaleh, Adèle Exarchopoulos, Géraldine Nakache, Paul Mirabel, et François Damiens . Tous connaissent très bien l'objectif du jeu déjanté animé par Philippe Lacheau: faire rire, sans rire eux-mêmes. (mndl)

Pour le casting de la prochaine saison de Lol, qui rit sort! , les fans ont demandé en masse l'une des éminences de l'humour français, Alain Chabat. L'acteur révélé par le trio des Nuls à la fin des années 80 n'a pas été le seul a avoir été savamment appelé à participer. Des noms tels que Jérôme Commandeur, Mister V et Florence Foresti ont également fait trembler la Twittosphère française pendant plusieurs heures.

Dans l'attente de ce spin-off et de la quatrième saison déjà très attendue, Prime Video France a lancé un sondage adressé aux adeptes de Lol, qui rit sort!: «Dites-nous qui vous aimeriez vois dans la saison 4!», leur a-t-on demandé. En à peine une heure, le débat s'est hissé dans le top 3 des sujets les plus discutés sur Twitter France avec le nom d'une star en tête des sollicitations.

Davantage d'informations sur cette saison spéciale devraient «bientôt» être partagées, a poursuivi sur Twitter Prime Video France. Mais grâce à Thomas Dubois, de plus amples détails ont été dévoilés. Sur LinkedIn, le directeur des créations françaises de la plateforme de streaming a en effet indiqué que les talents ne seraient plus seulement interdits de rire, mais également de crier .

