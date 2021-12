Image: twitter

En plein Covid, l'OFSP s'offre des vacances et ça fait marrer Twitter

Sur Twitter, à la veille des Fêtes, l'OFSP a annoncé... ne rien annoncer. En gros, l'Office dit prendre deux week-ends prolongés avant Noël et Nouvel An. Et en pleine pandémie, ça fait réagir. Florilège.

C'est devenu une habitude: chaque jour du lundi au vendredi, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) publie les chiffres du Covid. Mais ce vendredi midi, les responsables de la santé ont manifestement déjà les mains prises à fourrer la dinde. Sur Twitter, l'OFSP a annoncé ne rien annoncer aujourd’hui, idem vendredi prochain (le 31 décembre).

Le fameux tweet pour annoncer qu'ils n'annonceront rien. 🤫😷

Et en pleine cinquième vague, ça fait rire (jaune) sur Twitter.

Avant d'aller nous aussi fourrer une dinde, on vous a sélectionné certains tweets:

C'est de l'ironie ou du sarcasme?

Et ça, c'est du lard ou du cochon?

Hé les Gen Z, c'est quoi un fax? Les autres, ne dites rien.

Est-ce que ce Richard fait sa Karen ou il avait vraiment l'intention de lire les chiffres à Noël, à table?

Et si on privatisait l'Etat? (Je rigole.)

Ménage ta monture et ton Bernois.

Toi aussi, non?

La même, en version passif-agressif.

J'ai mis aussi des tweets en allemand pour faire plus inklusiv.

Ça, c'est pas inklusiv: où sont les feeeeemmmes?

En vrai, je comprends pas l'humour suisse-allemand, Hilfe bitte...

Bien dit, Pak Ito!

Allez, c'est l'heure d'aller faire une farce (pour la dinde). Prenez soin de vous, hydratez-vous bien et n'oubliez pas que la violence ne résout rien (sauf quand il s'agit d'ouvrir une huître, elles font vraiment ch*** celles-là).

Joyeux Noël!

PS: Attention avec les chocolats, les Mon Chéri, c'est immonde.

Vidéo: watson

