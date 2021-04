Divertissement

5 fêtes et coutumes suisses les plus insolites du printemps



image: shutterstock

Top 5 des fêtes et coutumes suisses allemandes du printemps

Officiellement, elles ont pour but de chasser l'hiver. Officieusement, c'est l'occasion de se déguiser et de se jeter dans des fontaines. Faites connaissance avec ces traditions imprononçables pour peut-être, y participer un jour (quand on le pourra).

Le Peitschenknallen

Les Indiana Jones schwyzois

Pour chasser l'hiver, les Schwyzois organisent un cortège où les participants armés d'un fouet le claquent en cadence accompagné de sonneurs de cloches. Ça doit faire un sacré vacarme! Depuis 1968 est même décerné le prix du meilleur claqueur de fouet. La pratique cache-t-elle des tendances BDSM chez les Schwyzois ? La question reste ouverte.

image: keystone

Le Schiibaschlaha

Le Tinder à la sauce grisonne

Tenez-vous bien. A Untervaz, dans les Grisons, lors du Carême, les jeunes hommes célibataires lancent des palets de bois enflammés dans la vallée. Chaque lancer s'accompagne d'un cri prolongé (super viril) qui est une dédicace à une jeune fille. Le romantisme n'est décidément pas mort.

Image: keystone

La fête de l'Eierleset

La chasse aux oeufs façon outre-Sarine

Cette fête a lieu à Pâques en Argovie et à Bâle-Campagne. Imaginez deux équipes qui s'affrontent dans une joute impitoyable. L'une symbolise l'hiver, l'autre le printemps. Un objectif: récupérer le plus d'oeufs possible sur un parcours! Et pour cela, tous les coups sont permis. Ils ont poussé la chasse aux oeufs à un niveau supérieur...

image: keystone

Le Sechseläuten, ou Sächsilüüte dans le dialecte

Le Burning Man version zurichoise

A lieu à Zurich le troisième lundi d’avril. Après un défilé en costumes, les habitants brûlent le pauvre Böögg, un bonhomme de neige en chiffon qui n'avait rien demandé. Il paraît que plus Böögg brûle longtemps, plus l'été sera chaud. Pas sûr que Météo Suisse ne fasse confiance à la méthode...

image: keystone

Le Pfingstblitter ou Pfingstblütter ou encore Pfingstsprützlig

Les Groots suisses allemands

On vous laisse choisir un bled: c'est soit à Ettingen (BL), soit à Sulz (AG), soit à Gansingen (AG) que ça se passe. Au petit matin de la Pentecôte, les jeunes hommes du village partent en forêt et reviennent en ville déguisés en... buissons. Ensuite, le gang parcoure la ville en faisant sonner des cloches avant de sauter dans une fontaine. Vous êtes sûrs que vous n'avez rien fait d'autre avec de l'herbe dans votre forêt?

image: keystone

La Suisse connaît de nombreuses autres traditions célébrant Pâques à leur façon 1 / 8 La Suisse connaît de nombreuses traditions célébrant Pâques source: keystone

Connaissais-tu ces coutumes? En as-tu d'autres bien de chez nous en tête? Dis-le-nous en commentaires!

