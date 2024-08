Vidéo: watson

«Le Jura, c'est sur Vaud, non?»: On vous teste sur la Suisse

A l'occasion du 1er août, on a arpenté les rues de Lausanne pour vous faire passer le test ultime: les questions sur notre chère patrie. Saurez-vous reconnaître une conseillère fédérale ou chanter l'hymne national? La réponse en vidéo.

Pour fêter le 1er août, on voulait tester vos connaissances sur notre cher pays🇨🇭. Du coup, elle s'appelle comment la conseillère fédérale valaisanne? De combien de cantons est constituée la Suisse? Comment se nomme le petit dernier? Serez-vous capable de chanter le premier couplet de notre hymne national?

Contrairement à nos pronostics, vous n'êtes pas si mauvais!

Et si vous voulez vous tester à la maison: Quiz Êtes-vous un bon Suisse? Faites notre quiz du 1ᵉʳ Août!

La mélodie, ça compte pas

Par contre, vous êtes nombreux à ne pas bien connaitre notre cher hymne national. Pourtant, vous avez été des milliers à regarder les matches de la Nati!

«Je connais la première phrase, ça compte?» un Helvète patriote

On a envie de répondre: «pas vraiment», et la fredonner ne vous rapportera pas de points non plus. Mais comme on est sympa, on vous met les paroles juste ici👇🏽

Sur nos monts, quand le soleil

Annonce un brillant réveil,

Et prédit d'un plus beau jour

le retour,

Les beautés de la patrie

Parlent à l'âme attendrie;

Au ciel montent plus joyeux (bis)

Les accents d'un cœur pieux,

Les accents émus d'un cœur pieux.

Vous voyez, ce n'est pas compliqué! Vous avez encore quelques heures pour apprendre par coeur le premier couplet et vous pourrez aller voir les feux d'artifice.