Attention, gros débat: pour ou contre Tom Holland?

Il y a des débats qui changent la face du monde et dont on parle dans les livres d'histoire. Et il y a les débats watson. Cette fois-ci, Marie-Adèle et Margaux se sont intéressées à Tom Holland.

Un jour, alors que Margaux écrivait tranquillement des articles passionnants, Marie-Adèle est entrée dans le bureau avec une question existentielle: «T'aimes bien Tom Holland?». Sa collègue a simplement haussé un sourcil en répondant «Euh... non».