Selon Vice, les GIFs, c'est ringard... Et si j'aime être ringard?

Selon Vice, utiliser des GIFs, c'est un truc de boomers. Si Vice le dit, alors il faut arrêter... Sauf si vous aimez avoir votre libre arbitre, dans ce cas, voici un autre regard sur le cool et le ringard.

Vice, c'est un peu le Vogue de la décadence. Si Anna Wintour dit qu'il faut arrêter de porter des fringues à carreaux, on dit pardon madame et on arrête. Vice, c'est pareil, mais version trash et disruptif. «Sex, drugs and GIFs», avis d'experts à l'appui, avec mise en opposition des Millennials, de la Gen Z, des générations plus vintage et intellectualisation d'un thème dont tout le monde se fout.