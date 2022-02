Chaque semaine, les mèmeurs de watson te concoctent un récap de l'actu. Au menu: la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le championnat du monde de trottinettes électriques à Sion et la disparition des dinosaures.

Voici pourquoi les candidats de «Love is Blind» ne boivent que dans des verres dorés

«Love is Blind» fait partie du top 10 des programmes Netflix les plus regardés en Suisse. Des verres à vin opaques obsèdent les fans de l'émission.

«Love is Blind», c’est un peu le «Mariés au premier regard», version Netflix. Des hommes et des femmes célibataires se rencontrent et discutent sans se voir. Les rendez-vous ont lieu dans ce qu’on appelle des «capsules», de petits salons séparés par des parois opaques. Ils tissent des liens forts en rigolant, en se racontant des moments durs de leur vie, genre, «le jour où je me suis fait poignarder par mon meilleur ami», jusqu’à tomber amoureux. Ils ne quittent les capsules qu’après s’être engagés à se fiancer.