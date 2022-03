reste avec nous et fais ce quiz!

La vidéo de cet enfant en train de mettre le feu à la piste de danse est devenue virale. Une chorégraphie que vous avez probablement déjà vue puisque c'est celle de Tobey Maguire dans une scène emblématique de Spider-Man 3.

Comme de nombreux internautes, vous vous rappelez probablement de la séquence de Spider-Man 3, où Peter Parker interprété par Tobey Maguire, est influencé par le symbiote de Venom et devient un personnage arrogant et trop sûr de lui, au point de se mettre à danser de manière un peu ridicule dans les rues de New York.