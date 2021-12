Que s'est-il passé cette semaine? Voici un récap de l'actu en mèmes

Image: shutterstock

Flemme de lire? Voici l'actu de la semaine en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson te concoctent un récap de l'actualité. Au menu: les nouvelles mesures Covid, le James Bond édition helvète et Guy Parmelin, Person of the Year.

L'actu en Suisse

16.12.2021 – Daniel M., un ancien espion suisse, s'est fait condamner pour espionnage économique. Il aurait tenté d'infiltrer l'administration fiscale d'une province allemande. C'est des bras cassés nos James Bond locaux...

Image: knowyourmeme

image: James bond & Picsou magasine

image: knowyourmeme

17.12.2021 – Nouvelles mesures pour lutter contre le Covid, le Conseil fédéral a rendu le télétravail et la règle des 2G obligatoires dès lundi. Ainsi, seules les personnes vaccinées ou guéries pourront entrer au resto ou dans n'importe quel espace culturel. Il était temps de faire quelque chose pour limiter les cas!

image: palmashow

image: knowyourmeme

image:

L'actu à l'étranger

14.12.2021 – Devenu l'homme le plus riche du monde pendant la pandémie, Elon Musk, fondateur de Tesla et de SpaceX, a été élu «personnalité de l'année» par le magazine américain Time. On aurait préféré voir quelqu'un de chez nous.

Image: KEYSTONE

Image: knowyourmeme

16.12.2021 – Afin de lutter contre la montée des eaux causée par le réchauffement climatique, la ville de New York décide de... construire un mur anti-inondations. Vous ne voulez pas prendre de vraies mesures écologiques plutôt?

image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

La news WTF

16.12.2021 – A Palerme, en Italie, un faux aveugle s'est fait surprendre au volant d'une voiture après avoir touché 170'000 euros d'aides. Il serait actuellement... en garde à vue. C'est le comble.

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

