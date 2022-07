Booba attaque Maeva Ghennam sur son physique, elle réplique

Grosse embrouille sur Twitter entre le rappeur et la star de la télé-réalité française.

Maeva Ghennam va-t-elle bientôt monter sur le ring face à Booba? Ça semble en tout cas bien parti quand on voit les échanges qu'ils ont sur Twitter. Le rappeur et l'influenceuse entretiennent une querelle depuis plusieurs semaines. Booba reproche notamment à Maeva d'arnaquer ses abonnés avec certains placements de produits sur Instagram.

Ce lundi 4 juillet sur Twitter, on a eu droit à une embrouille de cours de récré du genre: «Gna-gna-gna, c'est toi qui es moche», «non, toi plus!» Le rappeur s'en est pris au physique de la star des Marseillais (l'émission, pas les habitants), mais aussi à sa mère (vous savez, la dame qui poste une photo de sa fille à poil sur Instagram.)

Si vous avez raté cette hard news👇

Il a notamment comparé Maeva à une chambre à air, référence à ses nombreuses injections et opérations de chirurgie esthétique.

La candidate de télé-réalité a répliqué en postant une photo d'elle à l'époque où elle n'était pas encore passée sur le billard. On vous laisse lire ci-dessous si vous arrivez à faire abstraction des fautes d'orthographe.

Elle s'est aussi attaqué au physique de Booba (parce que quand ça vole pas haut, ça vole pas haut) en comparant ses jambes à celles d'un coq (qu'elle a écrit coque). Maeva is the new Kaaris. Espérons que ces deux-là ne se croisent jamais à l'aéroport d'Orly.

