Voici comment le froid a métamorphosé les chutes du Niagara

Entre les Etats-Unis et le Canada, le froid extrême a métamorphosé la région qui entoure les chutes du Niagara en un paysage saisissant.

Une vague de froid exceptionnellement intense a frappé la région des chutes du Niagara, à la frontière entre le Canada et les Etats-Unis. Le mercure atteint des niveaux affolants, puisque les températures ont chuté jusqu'à -55°C dans le nord du continent américain. Ce phénomène est dû à la formation d'un vortex polaire qui repousse l'air arctique vers les basses couches de la troposphère et vers le Sud.

Ce froid extrême provoque actuellement la formation d'importantes masses de glace, charriées par le courant au-dessus des chutes.

Aux chutes du Niagara, les températures atteignent jusqu’à -20°C, formant d'immenses blocs de glace. Mais en raison de l’énorme quantité d’eau en mouvement, ces chutes ne gèlent jamais. Enfin... presque jamais.

Ces célèbres cascades ont été complètement gelées il y a environ 90 ans. En janvier 1936, des températures extrêmement basses, inférieures à -20°C, ont frappé le Nord-Est de l’Amérique du Nord pendant plusieurs semaines. L’eau du lac Erié était alors proche de la congélation, mais ne restait liquide que grâce à son mouvement constant. Cette situation a perduré pendant environ quinze jours.

Cependant, malgré la vague de froid actuelle, il est très improbable que les chutes du Niagara gèlent à nouveau complètement. Selon le parc national du Niagara, une calotte glaciaire pourrait se former, mais l'eau en dessous continuerait de se mouvoir.