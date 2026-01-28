faible pluie
Le froid a transformé les chutes du Niagara en un paysage gelé

Vidéo: watson

Voici comment le froid a métamorphosé les chutes du Niagara

Entre les Etats-Unis et le Canada, le froid extrême a métamorphosé la région qui entoure les chutes du Niagara en un paysage saisissant.
28.01.2026, 20:4128.01.2026, 20:41
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

Une vague de froid exceptionnellement intense a frappé la région des chutes du Niagara, à la frontière entre le Canada et les Etats-Unis. Le mercure atteint des niveaux affolants, puisque les températures ont chuté jusqu'à -55°C dans le nord du continent américain. Ce phénomène est dû à la formation d'un vortex polaire qui repousse l'air arctique vers les basses couches de la troposphère et vers le Sud.

Une tempête hivernale sans précédent balaie les Etats-Unis

Ce froid extrême provoque actuellement la formation d'importantes masses de glace, charriées par le courant au-dessus des chutes.

Aux chutes du Niagara, les températures atteignent jusqu’à -20°C, formant d'immenses blocs de glace. Mais en raison de l’énorme quantité d’eau en mouvement, ces chutes ne gèlent jamais. Enfin... presque jamais.

Ces célèbres cascades ont été complètement gelées il y a environ 90 ans. En janvier 1936, des températures extrêmement basses, inférieures à -20°C, ont frappé le Nord-Est de l’Amérique du Nord pendant plusieurs semaines. L’eau du lac Erié était alors proche de la congélation, mais ne restait liquide que grâce à son mouvement constant. Cette situation a perduré pendant environ quinze jours.

Cependant, malgré la vague de froid actuelle, il est très improbable que les chutes du Niagara gèlent à nouveau complètement. Selon le parc national du Niagara, une calotte glaciaire pourrait se former, mais l'eau en dessous continuerait de se mouvoir.

Vidéo: watson
