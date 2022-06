Maeva Ghennam nue sur Insta à cause de sa mère

Après cette crise au plus haut sommet, Maeva s'est calmée, elle s'est changée et elle a posté une seconde vidéo, avec sa mère cette fois-ci, ce qui signifie qu'elle ne l'a pas bouffée toute crue. Ouf!

Grosse boulette de la part de la maman de la star de la télé-réalité. Elle a posté une photo en story, en mode: «regardez mon outfit of the day». Sauf qu'en arrière-plan, on voit sa fille se balader à poil.

Ce môme de 2 ans a un pénis «hors du commun» et c'est à cause de son papa

C'est la finale de Koh-Lanta! Retour sur 16 moments forts

Ce mardi 21 juin, c'est la finale de Koh-Lanta: Le totem maudit, c'est-à-dire l'épreuve des poteaux et le dépouillement où on apprendra qui a gagné les 100 000 euros.

Même si cette saison était un peu plus molle que les précédentes, il s'est passé beaucoup de choses en quinze semaines (plus, si on compte les soirées foot). On ne s'en rend pas forcément compte, mais ça fait depuis le mois de février que des millions de téléspectateurs regardent Koh-Lanta: Le Totem Maudit. En février, il faisait nuit à 16 heures et on se pelait les fesses.