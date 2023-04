La sixième saison des Apprentis Aventuriers s'est terminée lundi sur W9.

J'ai regardé Les Apprentis Aventuriers, le Koh-Lanta du pauvre, et c'était fou!

La sixième saison de l'émission de survie des candidats de télé-réalité s'est terminée lundi sur W9. J'ai regardé la quotidienne des Apprentis Aventuriers pendant plusieurs semaines. Je n'en ressors pas grandie, mais au moins, j'ai été divertie.

Vous pensez que les vrais Robinson Crusoé sont sur Koh-Lanta? C'est que vous n'avez pas regardé Les Apprentis Aventuriers sur W9 dont la sixième saison s'est terminée ce lundi 24 avril. Parmi les dix binômes en compétition, c'est celui d'Antonin et Barbara qui a remporté la victoire, un duo plutôt discret, mais «déter'» comme diraient les gens de la télé-réalité qui ne savent pas parler.

Les gagnants et leur trophée, un plot en bois.

Les candidats de cette émission de «survie» sont bien plus téméraires que ceux de Koh-Lanta: ils dorment dans des cabanes avec une moustiquaire, se douchent une fois par jour à l'eau froide (quel courage) et s'engueulent toute la journée sur la plage.

Si dans Koh-Lanta, les candidats sont des aventuriers du dimanche, dans Les Apprentis Aventuriers, ce sont des aventuriers des années bissextiles. En vrai, ils ont tous été révélés dans différentes émissions de télé-réalité comme Les Princes et les Princesses de l'amour ou encore Les Marseillais vs Le Reste du Monde. Faire du feu, reconnaître et déraciner du manioc, construire une cabane... ils sont trop feignants pour ça. Si déjà les filles ne se cassent pas leurs faux ongles en coupant une noix de coco, c'est un miracle.

Les règles du jeu sont différentes de celles de Koh-Lanta. D'abord, les candidats sont en binôme (souvent, mais pas obligatoirement des couples). Ils peuvent gagner des perles en remportant des épreuves physiques, perles qui ont un rôle de monnaie et qui permettent d'accéder à ce qu'on appelle «l'épicerie». Pour rester dans l'ambiance Koh-Lanta, c'est un ancien gagnant de l'émission phare de TF1 qui l'anime: Laurent Maistret. Et sachez que le show a été tourné aux Philippines, comme la saison actuelle de Koh-Lanta (Coïncidence? Oui, je crois).

Du côté des épreuves, plusieurs d'entre elles sont pompées sur le jeu de TF1, comme le célèbre parcours du combattant. Mais un parcours du combattant pour enfants, avec quatre obstacles. La difficulté: le faire le plus rapidement possible à deux, reliés par une corde.

Entre le moment où Laurent explique les règles et le début de l'épreuve, il s'est passé 30 minutes. Les explications sont entrecoupées de moments dans le confessionnal où les candidats disent des choses profondes du genre: «Oh là, là, il faut qu'on la gagne cette épreuve!»

Les premiers à se lancer sont deux filles, Fanny et Jessica, jamais à court de punchlines:

«C'est grave compliqué parce que la boue, ça nous rajoute du poids» Une des candidates qui parle de l'un des obstacles.

Leurs réactions ne sont jamais excessives.

«Lorsqu'il faut creuser, j'ai l'impression que je suis une pelleteuse» Une des candidates qui parle de l'un des obstacles.

Le problème de cette émission, c'est que c'est trop long. Comme il y a une quotidienne de pratiquement deux heures, la production n'a pas assez de matière pour tenir sur la durée. D'abord, le générique dure presque aussi longtemps qu'un épisode de Friend's et la séquence «Dans le prochain épisode...» également. W9 fait tellement durer l'émission que parfois, on voit un candidat couper un ananas le lundi, le mardi, il coupe toujours le même ananas.

Jennyfer, la miss France en cambrousse.

Durant l'épisode du 8 mars qui mettait à l'épreuve les candidats sur le parcours du combattant, seules deux équipes sur quatre sont passées. Mais ça valait la peine de les voir se latter sur les bambous avant de se parler comme du poisson pourri.

«Mais lève-les ces grandes jambes!» Fabrice qui engueule sa partenaire Jennyfer.

Fabrice, ce yogi qu'on a déraciné d'Ibiza le temps d'une émission. twitter

Ah, tiens! Parlons de Fabrice. Candidat fascinant. Il a voyagé dans «53 pays» (il aime bien le préciser.) Il a participé à Pékin Express sur M6 et il porte un talisman autour du cou. C'est un bon aventurier, mais je le soupçonne de puiser son énergie dans des pierres philosophales et de boire du sang de licorne. Fabrice est un original. Quand on le regarde, on a l'impression que c'est ce hippie qui a pris du LSD une fois à Ibiza en vacances et qu'il est resté perché à vie.

Le pauvre Fabrice formait un binôme avec Jennyfer. Mais Jennyfer était nulle. Lors du parcours du combattant, Fabrice tirait comme un bourrin sur la corde, faisant tomber sa partenaire (qui n'est pas sa compagne) sur les rondins de bois.

«Un enfant de 12 ans y arriverait» Fabrice qui se fout ouvertement de la gueule de Jennyfer.

Ce jour-là, je n'ai pas pu voir la fin de l'épreuve, car comme je l'ai dit, W9 fait durer le suspense. Finalement, deux épisodes plus tard, on découvre que c'est Jessy et Fanny qui ont gagné le parcours du combattant, mais Fabrice n'a pas hésité à en rajouter une couche:



«J’étais avec une chochotte sur le parcours du combattant. Je suis dépité. Je crois qu’on gagnera peut-être une épreuve le jour où il faudra beurrer des tartines. Peut-être que celle-là sera à notre niveau» Dans cette émission, ça tire à balles réelles.

Une autre épreuve comme dans Koh-Lanta

Lors de la finale, qui, sans exagérer, s'est étalée sur une semaine, les binômes ont dû passer la fameuse épreuve des trucs immondes à avaler. Si dans Koh-Lanta, les candidats gobent ce qu'il y a devant eux sans broncher, avec juste un léger réflexe vomitif, dans les Apprentis Aventuriers, ça prend des proportions monstrueuses et c'est ça qui est marrant. Merci à Jennyfer, encore elle, la candidate qui aurait été plus à l'aise dans L'amour est dans le Pré, d'avoir donné autant de voix pour expliquer qu'elle ne pouvait pas manger des boyaux crus. Elle criait tellement fort que les veines de son cou allaient pratiquement exploser. Fabrice, médusé, avait beau essayer de la rassurer, Jennyfer a été incapable de passer le pas.

«Tu n'as rien à avaler, ça a juste à glisser» Sorti de son contexte, c'est bizarre, mais c'est le conseil de Fabrice à Jennyfer.

C'est le genre de scène qu'on ne verrait pas dans Koh-Lanta:

Vidéo: instagram

J'ai quand même eu un pincement au cœur pour Fabrice. Avec les 10 000 euros à la clé, il aurait pu se construire une maisonnette à Ibiza et ouvrir une petite échoppe de pierres énergétiques. Mais la victoire lui est passée sous le nez. Désormais, Les Apprentis Aventuriers, c'est terminé. Il va falloir se rabattre sur Koh-Lanta, dont la saison actuelle est tristement ennuyeuse. Au moins, sur W9, on avait des candidats à détester (Jennyfer ou Romane) sur TF1, les aventuriers n'ont pas plus de personnalité qu'un Bernard l'Hermite. Vivement la saison 7!

Je vous laisse sur la séquence d'une autre épreuve (sans contexte, c'est plus drôle).

Je pose ça là.

Vidéo: instagram

Et vous? Avez-vous regardé l'émission? Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires.

