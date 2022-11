La suite de la Star Ac', ça ne va pas se passer comme vous le pensez

Vous connaissez le principe d'une demi-finale et d'une finale, du nombre de participants, tout ça? Oubliez, la Star Academy a réinventé le concept.

Ils sont encore six académiciens en lice, après l'élimination, samedi 12 novembre, de Julien et de Stanislas. Six, alors que la finale est dans... moins de deux semaines. Même les personnes qui sont nulles en maths depuis la troisième primaire auront relevé que les calculs sont bancals.

Contre toute attente, ce n'est pas le Denis Brogniart du pauvre qui est venu dire «attention, nouvelle règle!» aux candidats, mais bien le directeur de cette Star Academy 2022, Michael Goldman.

Donc ça, c'est un montage avec le mec du Palmashow qui parodie Koh-Lanta, pas Michael Goldman. Faut suivre un peu. Image: dr

Dans la quotidienne du lundi 14 novembre, il a expliqué aux apprentis chanteurs qu'à l'issue des évaluations de cette semaine, une personne sera directement qualifiée pour la finale du 26 novembre, tandis que les cinq autres seront nommées. Pour convaincre les professeurs, Anisha, Chris, Enola, Léa, Louis et Tiana devront chanter la chanson de leur choix, mais également raconter leur Star Ac' en une minute.

«C’est libre, vous faites ce que vous voulez: du mime, de la danse, du théâtre, vous pouvez parler, faire un poème…» Michael Goldman, directeur de la promo 2022 de la Star Academy

Les téléspectateurs seront ainsi pleinement mis à contribution pour sauver leurs trois candidats favoris, samedi 19 novembre, alors que les deux qui auront récolté le moins de suffrage quitteront l'aventure. Ils seront donc quatre en finale, ce qui n'a aucun sens.

Mais comme le Mondial au Qatar s'incruste dans le programme télé dès le 20 novembre, il ne fallait pas que cette saison du télé-crochet ne s'éternise, puisque TF1 retransmet les matchs. C'est d'ailleurs à cause de la rencontre Argentine-Mexique que la finale de la Star Academy débutera non pas à 21 heures 10, comme à son habitude, mais à 22 heures, ce qui n'a aucun sens non plus.

Vous voulez encore un truc qui n'a aucun sens?

Nous, qui jugeons les candidats: