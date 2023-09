Un produit typiquement suisse crée le malaise dans «l'Amour est dans le pré»

Un candidat vaudois a ramené plusieurs spécialités de son pays pour tenter de séduire sa belle chevrière, lundi soir à la télévision. Il ne s'attendait pas à sa réaction.

Jusque-là, Thomas avait été parfait. Charmant lors du speed dating, cet informaticien vaudois en quête d'amour avait réussi à séduire Anaïs et à se faire inviter dans sa ferme de Corrèze, au centre de la France, pour apprendre à la connaître davantage. Lorsqu'il est arrivé, il a aussitôt aidé la jeune femme (35 ans comme lui) à vendre ses fromages de chèvre sur le marché.

Le duo en balade.

C'est une fois de retour à la maison, lorsqu'il lui a montré ce qu'il lui avait ramené de Suisse, que tout s'est gâté.

«Là, il n'y a que des produits typiques de chez nous», prévient-il en plongeant sa main dans son sac pour en extraire ceci:

Véritable institution suisse, le Parfait est une crème-sandwich composée de 45% de levure de bière, de 12% de foie de porc, de graisses végétales, de cornes d’abondance, d'épices et d'un peu d’amidon. Image: KEYSTONE

«Qu'est-ce que c'est, ça?» Anaïs, intriguée.

Thomas: «C'est de la pâte à base de viande.»

Anaïs (perplexe): «Ok, d'accord (elle retourne le tube). Du pâté, mais en tube (elle fait la moue). Ok. (elle secoue la tête). Ok. Je ne connais pas du tout.»

Elle compare le Parfait au dentifrice

L'éleveuse de 45 chèvres et productrice de fromages essaie de rester polie, mais elle n'en pense pas moins. Lors de la scène suivante, on la retrouve face caméra. Et là, les mots sortent comme un tube qu'on piétine.

Anaïs ne se rend pas compte qu'elle est à deux doigts de déclencher un incident diplomatique (😜) Voici ce qu'elle dit:

«Du pâté en tube? Ahah. Pfff... (haussement d'épaules). Je ne sais pas si je vais le goûter. Ahah. C'est vrai que ça fait pas rêver. Peut-être parce que c'est pas une spécialité de chez nous, mais comme ça, d'instinct, pffff...»

La chevrière va même jusqu'à comparer le Parfait au dentifrice, expliquant en substance qu'elle ne connaît pas beaucoup de produits qui sont en tube, et encore moins de produits alimentaires. Elle est en revanche plus rassurée lorsque son prétendant lui offre des gros blocs de sel pour ses chèvres. «Dès qu'on parle de biquettes, Anaïs semble plus enthousiaste», note d'ailleurs la voix off (celle de Karine Le Marchand).

Image: M6

L'aventure se poursuivra la semaine prochaine et cette fois, Thomas ne sera plus seul avec l'éleveuse. Un autre candidat au coeur d'Anaïs sera présent. Il s'appelle Romain et il est Français. Pas de risque donc qu'il débarque avec de l'Aromat, du cervelas ou du Cenovis!

