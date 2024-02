Vidéo: watson

Cristina Cordula aurait dû suivre ses propres conseils

La saison 13 de Danse avec les Stars a démarré vendredi soir sur les chapeaux de roue. Surtout pour Cristina Cordula, dont la coupe de cheveux a été la risée de la Toile.

Plus de «Divertissement»

Le coup de feu de départ de Danse avec les Stars a été tiré vendredi soir, sur TF1. Avant même que l'émission ne commence, rappelons que le candidat suisse Nico Capone avait essuyé une vague de critiques grossophobes. Celui-ci avait même réagi sur les réseaux, réclamant plus de respect envers sa personne.

On en parlait ici 👇 Internet s'acharne sur le candidat romand de «Danse avec les Stars»

Mais, pendant le premier Prime, c'est une autre participante qui s'en est pris plein les dents: la seule et unique Cristina Cordula.

Le look de l'animatrice de M6, qui tourbillonne cette saison aux bras de Jordan Mouillerac, n'a pas échappé au regard acéré de twittos. Il faut dire que la danseuse en herbe était affublée d'une espèce de couvre-chef en alu, style bonnet en gélatine pour la natation synchronisée. En plus disco. Et surtout, en beaucoup, beaucoup plus chargé. Les internautes n'ont pas trouvé ce style très «magnifaïïïke», la preuve:

Pourtant, au moment de la mise en beauté, Cristina semblait enchantée de cette option:

«Oh là là,

J'adooooooore!» Ben alors, ma chériiiiie?

«Un nude sophistiqué» Cristina a mis 10/10.

Le look était signé de l'expert en beauté Tom Sapin. Celui-ci a expliqué sur les réseaux avoir cherché un «effet incroyable» pour le premier live de Cristina. Il a donc opté pour une coiffure pailletée qui matchait parfaitement avec sa tenue.

«J'espère qu'il va pas se tromper!» Cristina, qui met la pression à Tom. nan, aie confiaaaance!

Tom Sapin dit s'être inspiré d'un tutoriel réalisé par la maquilleuse passionnée de style vintage, Erin Parsons. La marche à suivre, si vous voulez arborer ce look pour votre futur repas de boîte? Plaquez votre vie et vos cheveux avec du gel.

Un vrai plaquage, sans pitié pour les épis.👇 via GIPHY source: giphy

Puis saupoudrez votre crâne de pigments métalliques, pour obtenir un effet «grisonnant». Enfin, recouvrez votre «plat» bien gélatineux de paillettes de différentes tailles. Vous savez tout!

via GIPHY A ne pas mettre au micro-ondes. source: giphy

La coupe de Cristina Cordula fait bien marrer la Toile 👇

Vidéo: watson

On continue?

Isabelle Adjani s'en prend plein la tête à la Star Ac' 👇