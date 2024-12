«Twixmas», ça pue des pieds. Image: E+

Voilà pourquoi vous êtes une loque humaine entre Noël et Nouvel An

Vous n'avez rien foutu entre le 26 décembre et aujourd'hui? Vous portez le même pyjama cradingue depuis quatre jours? Vous ne commencerez à vous agiter à nouveau que le 31 à 17h, pour préparer votre réveillon? Détendez-vous, la science (bon, surtout les réseaux sociaux) vient justifier votre gros poil dans la main.

Vous êtes en vacances (pas moi, puisque je me sacrifie à vous divertir en ce lundi pré-réveillon), et vous vous rendez compte que vous faites partie d'une tribu de la population bien particulière: vous êtes de ceux qui ne sont pas partis batifoler dans la neige avec vos petits camarades qui enchainent pistes rouges et chocolats chauds à Bruson ou à Courchevel.

Non, vous, vous êtes pelotonné sous votre couette, avec de grosses chaussettes jusqu'aux genoux, et vous vous êtes donné pour mission de finir tous les chocolats de Noël que vous avez reçu sous le sapin, en vous retapant tous les Disney dont vous connaissez déjà chaque dialogue. Pire, vous n'avez pas changé de sous-vêt depuis plusieurs jours (l'angoisse), mais heureusement, vous avez le nez bouché par un gros rhume.

«Twixmas», ou l'oisiveté adoubée

Au fond de vous, une petite voix vient vous houspiller: mais pourquoi un gros poil dans la main vous a-t-il immobilisé en cette dernière semaine de l'année, au point de n'être motivé que par le trajet entre votre lit et la cuisine? Ne culpabilisez pas trop, ce phénomène est largement partagé.

En effet, dès le 27 décembre, l'on rentre dans un «entre-deux», alors que notre année s'achève, et que la nouvelle n'a pas encore commencé. La plupart des administrations sont fermées, on doit se remettre des excès de Noël, et l'envie d'entreprendre de nouvelles choses n'est donc pas au rendez-vous. Le temps semble même s'écouler plus lentement que d'habitude.

A travers le monde, cette dernière semaine de l'an est appelée de différentes manières, écrit le Courrier International. Il s'agit de la «trêve des confiseurs» dans la France de l'époque, ou encore «la semaine morte» (dead week) chez nos amis anglophones. Sur les réseaux, qui ne peuvent pas s'empêcher de donner un nom à tous les micro-phénomènes du quotidien, cette période est baptisée «Twixmas». Il s'agit d'une contraction d'un vieux mot anglais, «betwixt», qui signifie «entre», et de «Christmas» (Noël).

Selon la BBC, on ne sait pas avec certitude qui a inventé le mot Twixmas. Ça pourrait vaguement venir des agences de vacances pour vendre de courtes escapades entre Noël et le Nouvel An. Mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les comportements qui lui sont associés. Car oui, il faut le dire, «Twixmas» pue des pieds. Encore plus que d'autres périodes de l'année, et encore plus que dans le M2, diront les mauvaises langues.

Selon une enquête menée par l'agence britannique Sky, citée par The Sun, un sondé sur quatre compte ne pas prendre de douche pendant au moins trois jours. Un cinquième des Britanniques prévoit de ne pas quitter la maison pendant cinq jours. Pire:

«La moitié [des Britanniques interrogés] porteront le même sous-vêtement plusieurs jours durant, tandis que 55% d’entre eux resteront en pyjama plus de vingt-quatre heures d’affilée.» L'horreur. source: dailystar

Inutile de demander à ceux atteints du syndrome de «la semaine morte» de cuisiner: ils se nourriront uniquement de restes exhumés de Tupperwares de Noël.

«Près de la moitié ne prendront même pas la peine de servir leur repas dans une assiette. Ils grignoteront directement dans le réfrigérateur tout en regardant la télé plus de cinq heures par jour.» source: dailystar

Twixmas, c'est surtout une envie de se retirer dans sa caverne en mode Cro-Magnon, et de ne plus sociabiliser. Ainsi, une bonne partie des Britanniques mentiront carrément à leurs proches pour rester à la maison et regarder la télé.

Les séries, d'ailleurs, occupent une grande place durant cette trêve. Une bonne partie d'entre nous vous se materont une série qu'ils ont déjà vue auparavant. Voici celles, selon le sondage, qui vont être bingées en masse. Il s'agit de Harry Potter, Game of Thrones et Gangs of London.