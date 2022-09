La Star Academy revient en octobre et en direct!

Amour, haine, amitié, rivalité, joie, peine, rien ne vous échappera... Après 14 ans d'absence, la Star Academy reviendra le 15 octobre sur TF1. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle version du télé-crochet.

Si on ne compte pas l'édition de 2012 sur cette sombre chaîne qu'on appelle NRJ12, la Star Academy a été absente de nos écrans pendant 14 ans. L'émission fera son grand retour le samedi 15 octobre en prime-time, en direct, et elle sera présentée par l'indécrottable Nikos Aliagas.

Il y aura un nouveau directeur, de nouveaux professeurs et évidemment, de nouveaux élèves. Le nouveau directeur s'appelle Michael Goldman, il est le fils de Jean-Jacques Goldman. Producteur, il remplacera Alexia Laroche-Joubert, directrice connue pour «danser» sur sa chaise à chaque prestation rythmée d'un des élèves.

Côté candidats, ils seront 13 à intégrer le château de Dammarie-les-Lys pendant deux mois, à partir de cet automne.

Concernant les règles du manoir, les élèves n'auront pas accès à leur smartphone, comme à l'époque, mais de nos jours, avec les réseaux sociaux, ça va leur faire bizarre. Ils auront droit à une minute de téléphone quotidienne. Ça promet des:

«Il reste 15 secondes, ça va couper, je t'aime, je t'aime, je t'aime!»

D'ailleurs, il y a 14 ans, ils pouvaient offrir leur minute à un autre candidat. On ne sait pas encore si ce sera possible cette année.

Revivez la prestation des Pussycat Dolls avec Ludovic lors de la saison 6 (les looks sont super)👇

Vidéo: instagram

En plus des primes tous les samedis, durant lesquels un candidat sera éliminé, la quotidienne du lundi au vendredi sera assurée de 17h30 à 18h30. On pourra alors regarder les candidats arrivés en retard au cours de danse, courant dans le jardin sous moins 10 degrés comme des dératés, on les regardera répéter leurs chansons en franglais comme George Alain jadis, ou encore on les verra pleurer au cours de théâtre, parce que «ce moment est très fort».

Vous allez regarder la Star Ac? C'est clair! Tellement de souvenirs. Trop aps. C'est un truc de boomer.

Par contre, on ne sait pas qui sera le parrain ou la marraine cette année. Une chose est sûre, personne ne pourra remplacer Mariah Carey, marraine durant la saison 5 en 2005, elle qui avait était si présente pour les élèves, si concernée par leur progression, si attentionnée et bienveillante...

On ne sait pas non plus si des stars viendront chanter avec les élèves. On ne s'en rendait pas compte à l'époque, mais les Destiny Child, Sting, Madonna, Rihanna, Stevie Wonder... la Star Academy a vu passer des chanteurs et des chanteuses internationaux. Espérons qu'il en sera de même cette saison.

Si vous voulez revivre le meilleur du pire, par ici👇

Le concert de Stromae à Paléo

1 / 12 Le concert de Stromae à Paléo source: sda / valentin flauraud