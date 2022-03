La Star Ac' de retour sur TF1- pourra-t-on faire pire que ces 7 prestations?

On en a vu des candidats qui se vautraient en prime time. Que de bons souvenirs. Si la Star Academy revient, on veut du malaise. Sinon c'est pas drîle.😈

D'aprĂšs les informations du Parisien, La Star Academy va faire son grand retour dans les prochains mois. Le programme tĂ©lĂ© qui a rendu cĂ©lĂšbres Jennifer et Olivia Ruiz, pour n'en citer que deux, s'apprĂȘte Ă faire peau neuve. «Un projet top secret. En interne, on Ă©voque juste un gros truc pour la rentrĂ©e», peut-on lire dans le journal français. Toujours selon Le Parisien, TF1 compte sur Nikos Aliagas pour animer l'Ă©mission.

La Star Academy, c'est des candidats qui ne savent pas chanter ou des candidats qui savent chanter mais qui ne savent pas danser ou des candidats qui ne savent ni chanter ni danser. Tour d'horizon des plus gros désastres en prime time.

Georges Alain - Las Ketchup

C'est le plus gros fou rire de toute l'histoire de la Star Ac'. DĂšs que Georges Alain arrive sur scĂšne, on lit la dĂ©tresse dans ses yeux. Le chant, les paroles, la chorĂ©graphie, rien ne va. Aucune foi, aucune conviction, on l'entend mĂȘme soupirer de dĂ©sespoir. Le mieux, c'est qu'Ă la fin, Nikos lui dit: «C’est totalement votre truc Las Ketchup!» Et George Alain rĂ©pond «non pas trop.» Ce mec vend du rĂȘve.

Le rap des Ă©lĂšves

Au moins, Georges Alain savait qu'il était mauvais. Il n'y a rien de pire qu'un candidat qui se croit bon alors qu'en fait, non. Comme dirait Stéphanie dans Koh-Lanta: «C'est parce qu'on passe la journée à dire qu'on est exceptionnel qu'on est exceptionnel.»

En parlant de Koh-Lanta👇

Catherine - Aller plus haut

Vous ne vous rappelez probablement pas d'elle. C'est normal, c'est la premiÚre élÚve éliminée de la premiÚre saison. Elle a tenté de convaincre le public avec cette chanson difficile et force est de constater qu'elle n'est pas allée plus haut (lol).

Les Ă©lĂšves - Gangnam Style

Ici, le talent parle de lui-mĂȘme.

Sevan - Ayo technology (feat 50 Cent)

C'est un truc que la production de TF1 adorait faire: inviter des monstres de la musique, genre 50 Cent, et les faire chanter avec un élÚve. Sevan a l'air d'une crevette perdue dans l'océan.

Elodie - Eye Of The Tiger

Essouflée dÚs le début de la chanson et jamais juste, Elodie a pourtant gagné la Star Academy en 2003.

Lucas - Mambo No 5

Quelle sombre Ă©poque que l'annĂ©e 2003. Lucas, le garçon Ă la mĂšche, offre une prestation terriblement ringarde. Il aurait pu ĂȘtre un candidat de la villa des cƓurs brisĂ©s, que ça nous aurait pas surpris.

Bonus : Patxi - Mistral Gagnant

La prestation du candidat n'est pas mauvaise. Le problÚme, c'est la mise en scÚne. On ne sait pas pourquoi des poux géants se promÚnent mais on espÚre qu'à la Star Academy 2022, on verra encore de beaux tableaux comme celui-ci.

Bonus 2 : Carine - Rave Party

La vidĂ©o ci-dessous n'est pas tirĂ©e de la Star Academy, mais Carine, l'une des Ă©lĂšves, a chantĂ© dans la comĂ©die musicale Cindy, la version trash de Cendrillon. Dialogue accrocheur et contemporain, ce moment est une pĂ©pite. Si vous avez le courage de vous taper l'intĂ©gralitĂ© de Cindy, sachez que ça vous fera le mĂȘme effet qu'avaler une noix de muscade (c'est-Ă -dire la mort).

Quel était votre candidat préféré de la Star Academy? Rendez-vous dans les commentaires!

29 photos de mannequins beaucoup trop creepy

1 / 32 29 photos de mannequins beaucoup trop creepy