bild: shutterstock / watson

Témoignage watson

«Est-ce que vous savez si vos parents ont déjà été infidèles?»

Ici, vous pouvez demander conseil à la communauté watson, qui vous répondra dans les commentaires. Si vous avez un conseil à donner à la question du jour, n'hésitez pas à le partager.

La question de «Livio98»:

Salut tout le monde!

J'ai une question générale que j'aimerais poser. J'aimerais savoir si vous savez à quoi ressemble la relation de vos parents? Savez-vous s'ils sont déjà allés voir ailleurs?

Par exemple, mes parents sont mariés depuis plus de 20 ans. Mais d'une manière ou d'une autre, je n'ai aucune idée s'ils ont déjà trompé l'un ou l'autre pendant cette période, s'il y a eu de graves crises d'amour, si d'autres personnes les ont fait douter de leur mariage, s'ils sont tombés amoureux d'une autre personne, etc. etc.

Je me suis posé la question récemment lorsqu'un collègue a raconté que sa mère avait été infidèle quand il était très jeune et que son père ne s'en était jamais remis (ils sont néanmoins restés ensemble…). À quoi ressemble la relation de vos parents? Vous parlent-ils de leur relation? Ou seulement à l'âge adulte? Je m'interroge.

Merci pour vos réponses!

Que feriez-vous dans cette situation?

N'hésitez pas à partager vos conseils. La colonne des commentaires est ouverte!

Vous avez vous-même une question dont vous aimeriez discuter avec la communauté?

Vous pouvez la poser ici!

N'hésitez pas à écrire en détail ce qui vous préoccupe - vous avez 2500 caractères à votre disposition.

Ma question à la communauté: Mon nom d'utilisateur Ma question:

La question de la semaine dernière

La vie de couple en 20 cartoons amusants 1 / 22 La vie de couple en 20 cartoons amusants source: imgur / imgur