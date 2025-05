«Coucou», dit l'oiseau, qui n'en est pas un (je vous ai perdus déjà?). dr

On a trouvé la vraie star du conclave

Tandis que les cardinaux se tâtent en silence sous les fresques de Michel-Ange pour savoir qui sera le futur patron spirituel de 1,3 milliard de fidèles, une autre entité céleste et blanche s’est invitée au casting… Et ce n’est pas le Saint-Esprit.

All eyes on me. Sur le toit de la chapelle Sixtine, une mouette, ou plus vraisemblablement, un goéland a fait une entrée fracassante dans le jeu papal, squattant fièrement la cheminée pendant que le monde retenait son souffle. Il s'agirait même d'un «goéland citadin de tes morts», selon les experts sur X.

Résultat: le volatile a éclipsé, sans même sourciller, les 133 cardinaux cloîtrés à l’intérieur. Il observe la foule, il juge les curieux en nombre, il tape des poses nonchalantes, dignes d’un documentaire sur les oiseaux majestueux.

La mouette, plus chic que Kim K. au Met

C’était censé être une cérémonie solennelle, le genre de moment historique où les caméras du monde entier se mettent en mode ralenti, les voix chuchotent et les fidèles frissonnent. Mais non. Au lieu de regarder la première fumée, tout le monde regarde la mouette (ou le goéland, c'est pas le magazine Terre & Nature ici).

Il faut dire que l'oiseau est plus élégant que Kim K. sur les marches du Met Gala, à New York, quelques jours plus tôt.

Une corneille qui s'est pris une châtaigne. Keystone

Le plumage dans le vent romain, le regard perçant de la star un peu ennuyée qui en a vu d’autres, et ce petit air de «je suis là, et alors, qu’est-ce que vous allez faire?» qui rappelle les grandes heures de Catherine Deneuve à Cannes.

Le web s’est immédiatement enflammé, et pas pour un miracle. En quelques minutes, la diva ailée est devenue la mascotte des réseaux sociaux. On y a généré des images d’elle en soutane blanche.

Et pendant que certains attendaient la révélation d’un nouveau pape, d’autres se demandaient si cette mouette ne serait pas, au fond, un signe divin ou au minimum un clin d'œil du Saint-Esprit.

Habemus mouettam

Car soyons honnêtes: le conclave, sans la mouette, c’est tout de même un peu longuet. Pas de téléphone, pas de live-tweet des cardinaux façon Star Ac’ et Nikos qui s’enjaille.

«Pour tel cardinal, tapez 1, si vous préférez sauver tel cardinal, envoyez 2, il vous reste dix minutes!»

C’est mystérieux, un brin austère, et il n’y a personne pour pousser la chansonnette en attendant que l’huissier ou la fumée blanche apporte les résultats. C'est l'Eglise; n'est pas un programme de divertissement sur TF1 qui veut.

Heureusement, la mouette, qui a parfois été accompagnée d'une camarade, a apporté cette touche de suspense ornithologique que personne n’avait vu venir. Elle scrute l’horizon, pigeotte dans le vide, revient se poser. On dirait presque qu’elle attend, elle aussi, la fumée blanche pour s’envoler façon bouquet final. Si elle avait été une colombe, la moitié de la foule se serait évanouie de grâce.

D’ailleurs, quand la cheminée a enfin daigné tousser une fumée noire, mercredi soir, indiquant que les hommes en robes rouges n’étaient pas encore tombés d’accord sur le nom de leur nouveau CEO céleste, la mouette, elle, n’a pas bronché. Pas besoin de majorité des deux tiers pour elle. She is the queen.

La digne héritière de la mouette de 2013

Les puristes s’en souviennent: comme le rappelle ce journaliste, il y a douze déjà, une mouette s’était posée sur la cheminée au moment du conclave ayant élu François.

Faut-il y voir un petit signe ailé à la continuité divine? Un coucou céleste du défunt pape? Ou bien un simple goût pour les hauteurs et les caméras de la part des mouettes? Difficile à dire sans pouvoir tendre un micro à ces étonnants volatiles. Ce qui est sûr, c’est qu’à chaque élection papale, un oiseau tente de voler la vedette. Et visiblement, ça marche.

Cette année, la mouette a mis la barre haut. Elle a provoqué des memes, inspiré des fan arts, causé des cris de chat sur fond de SkyNews, et occupé un milliard de curieux à Rome et derrière leurs écrans.

Parce que, pendant qu’on attend tous qu’un homme en robe blanche sorte de la chapelle Sixtine, c’est une mouette (d'accord, un goéland selon les ornithologues amateurs sur X) qui, sans un mot, a capté toute l’attention.