«Mon date a appelé son ex pendant notre dîner...»

Question de «Leonie»:

Bonjour! L'autre jour, j'ai eu un rendez-vous avec une fille cool, appelons-la Marie. Nous sommes allées manger ensemble et ça s'est super bien passé. J'étais son premier rendez-vous avec une femme - jusqu'ici, elle n'avait eu que des relations avec des hommes et avait simplement couché avec des femmes de temps en temps pendant sa période de célibat.

Elle voulait faire plus ample connaissance avec moi et nous nous sommes vues quelques fois pour prendre un café avant de se faire une vraie soirée, avec un repas. C'était donc le premier vrai rendez-vous. Nous avons bu du vin et bien discuté. Puis elle a dit quelque chose comme «je dois passer un coup de fil». Elle ne s'est pas levée et a appelé son ex devant moi à la table. Elle voulait simplement discuter un peu avec. À un moment, elle sort «Non, non, raconte, j'ai le temps». Et j'étais assise là, en face d'elle... Eh bien.

Quand elle a eu fini, sans rien dit sur notre rendez-vous, j'ai demandé, un peu irritée, qui c'était. Elle m'a répondu que c'était son ex. Elle aurait dû le rappeler depuis longtemps et cela lui était venu à l'esprit à table.

Ensuite, nous avons fini de manger et l'ambiance s'est dégradée.

Dois-je revoir cette femme? Pensez-vous que l'on puisse faire abstraction d'une telle action? Je ne sais pas trop à quel point je dois en tenir compte...

Que feriez-vous dans cette situation?

Avez-vous des conseils à donner, ou souhaitez-vous parler de votre propre expérience? La colonne des commentaires est ouverte!

