Diese Songs kommen an den ESC in Basel

37 Länder nehmen am 69. Eurovision Song Contest in Basel teil. Hier findest du alle Songs in der Übersicht: 1. Halbfinal, 2. Halbfinal und die bereits fixen Teilnehmerländer des Finals.

1. Halbfinale

Albanien

Shkodra Elektronike – «Zjerm»

Albanien ging mutig voran und hat als allererstes Land bereits kurz vor Weihnachten eine Entscheidung getroffen: Es schickt das Duo Shkodra Elektronike ins Rennen.

Es stammt aus der albanischen Stadt Shkodra, beide wohnen mittlerweile aber in Italien. Ihre Wurzeln haben sie in ihrem Bandnamen verewigt. Ihr Song für Basel «Zjerm», was auf Deutsch «Feuer» bedeutet, ist ein elektronischer Popsong. Und mal eine tolle Abwechslung zu den epischen Balladen, die Albanien sonst oft ins Rennen schickt. We like!

Aserbaidschan

Mamagama - «Run With U»

Für Aserbaischan fahren Mamagama zum Eurovision Song Contest. Die Band aus Baku verbindet traditionelle Klänge aus ihrem Heimatland mit modernen Beats.

Ihr Song für Basel heisst «Run With U». Die drei langjährigen Freunde gründeten die Band 2021 und gehören mittlerweile zu den innovativsten in der Musikszene des Landes.

Belgien

Red Sebastian - «Strobe Lights»

Hast du Epilepsie? Dann empfehlen wir dir dringend, den Videoclip zu «Strobe Lights» nicht zu schauen (Hier eine Video-Audioversion mit Standbild).

Denn der Titel hält, was er verspricht: Strobe Lights = Blitzlichter. Auch der Name des Interpreten ist Programm, Red Sebastian hat sich seine Haare rot gefärbt und auch das Outfit darauf abgestimmt.

Mit «Strobe Lights» hat Seppe Herreman, wie Red Sebastian mit bürgerlichem Namen heisst, am Wochenende den belgischen Vorentscheid für sich entschieden. Im Techno-Track mit sphärischen Gesangseinlagen zeigt der 25-jährige Belgier seine breite Stimmweite.

Red Sebastian bei seinem Gewinner-Auftritt am belgischen Vorentscheid. Video: YouTube/Eurovision Song Contest

Estland

Tommy Cash - «Espresso Macchiato»

Mit «Espresso Macchiato» bringt Tommy Cash aus Estland alles mit, was einen typisch skurrilen ESC-Song ausmacht – und der deine Vorurteile bestätigt.

«No stresso, no stresso,no need to be depresso.» Das ist nur ein kleiner Auszug aus «Espresso Macchiato», dem Song, mit dem Tommy Cash den estnischen Vorentscheid gewann und sein Land in Basel vertreten wird.

Island

VÆB - «Róa»

Mit dem Dance-Song «Róa» (dt. Rudern) hat das Rap-Duo VÆB den isländischen Vorentscheid für sich entschieden. Damit fahren die Brüder Hálfdán Helgi und Matthías Davíð Matthíasson zum ESC nach Basel.

Kroatien

Marko Bošnjak - «Poison Cake»

Marko Bošnjak hat das kroatische Dora-Festival gewonnen und möchte in Basel an den Erfolg seines Vorgängers Baby Lasagna anknüpfen, der letztes Jahr hinter Nemo Zweiter wurde.

Mit «Poison Cake» möchte der 21-Jährige sich für das grosse Finale des ESCs qualifizieren, doch bereits die Teilnahme sei für ihn ein grosser Lebenstraum. Bošnjak beschreibt den Song als «energiegeladen und unerwartet - eine Hymne auf Rache, Wut und den Kampf um Gerechtigkeit».

Niederlande

Claude - «C'est la vie»

Die Niederlande schicken einen französischen Titel ins Rennen (mit ein paar wenigen englischen Zeilen): Claude kommt mit dem Song «C'est la vie» nach Basel. Sänger Claude ist in den Niederlanden kein Unbekannter, er hatte bereits 2022 einen Nummer-1-Hit in den Charts mit dem Song «Ladada».

Claude stammt ursprünglich aus dem Kongo. Der heute 22-Jährige floh als Neunjähriger mit seiner Mutter, drei Brüdern und drei Schwestern in die Niederlande, wo er später in einem Restaurant arbeitete. Seine Muttersprache ist also Französisch, weswegen Claude auch heute noch oft auf Französisch singt - aber auch auf Englisch und Niederländisch.

Norwegen

Kyle Alessandro - «Lighter»

Mit dem Popsong «Lighter» hat der 19-jährige Kyle Alessandro den norwegischen Vorentscheid Melodi Grand Prix für sich entschieden und vertritt sein Land beim Eurovision Song Contest.

Sein Popsong "Lighter", den er gemeinsam mit dem schwedischen Songwriter Adam Woods geschrieben hat, handelt davon, wie man nach einer toxischen Beziehung wieder auf die Beine kommt.

Polen

Justyna Steczkowska - «Gaja»

Vor genau 30 Jahren, nämlich 1995, stand Justyna Steczkowska mit dem Song «Sama» zum ersten Mal auf der ESC-Bühne in Dublin. Nun tritt sie mit «Gaja» erneut beim Eurovision Song Contest in Basel für Polen an.

In Justyna Steczkowskas Song «Gaja» geht es um Mutter Erde. Gaia steht in der griechischen Mythologie für die Urmutter und die personifizierte Erde.

Portugal

Folgt noch

San Marino

Folgt noch

Schweden

Folgt noch

Das Finale des schwedischen Vorentscheids findet am 8. März statt.

Slowenien

Klemen – «How Much Time Do We Have Left?»

Der Song «How Much Time Do We Have Left?» hat den slowenischen Vorentscheid gewonnen. Ehrlich gesagt: Der Titel passt, das haben wir uns nämlich auch gefragt, als wir den Song zum ersten Mal gehört haben, trotz Kopfstand-Inszenierung.

Er kommt irgendwie nicht so richtig in die Gänge, aber vielleicht ein «Grower», der bei mehrmaligem Hören immer toller wird? Klemen ist in Slowenien bereits sehr bekannt als Moderator, er hostete zahlreiche TV-Shows. Nun will er musikalisch voll durchstarten und bringt dieses Jahr sein erstes Album raus.

Ukraine

Ziferblat - «Bird of Prey»

Ziferblat hat sich beim ukrainischen Vorentscheid durchgesetzt. Die Band wurde 2015 gegründet und ist in der Ukraine bekannt für ihren Art-Rock-Stil. Letztes Jahr nahm Ziferblat bereits schon einmal beim ukrainischen Vorentscheid teil und erreichte den 2. Platz.

Nun klappte es im neusten Anlauf, alle Mitbewerbenden auszustechen. Das Lied «Bird of Prey» thematisiert die Liebe zur eigenen Heimat und den Wunsch, diese mit anderen zu teilen.

Zypern

Theo Evans - Song noch offen

2. Halbfinale

Armenien

Parg - «Survivor»

Armenien wird beim Eurovision Song Contest 2025 von Parg vertreten. Der Künstler singt mit «Survivor» einen Song, an dem viele ESC-bekannte Komponisten mitgewirkt haben, unter anderem Thomas G:son, der zum Beispiel «Euphoria» für ESC-Gewinnerin Loreen geschrieben hat.

Parg wurde im armenischen Hayravank am Sevansee geboren, einem Dorf mit weniger als 1.000 Einwohnern. m Alter von sechs Jahren zog seine Familie mit ihm in die russische Millionenstadt Wolgograd. Parg spricht fliessend Russisch und studierte dort Theaterkunst und Schauspiel. Im Jahr 2022 zog Parg wieder zurück nach Armenien.

«Survivor» bedient gleich mehrere Genres. Elektro-Rock in der Musik, Rap in den Strophen und ein rockiger Refrain, den man nach einem Mal Hören mitgrölen kann.

Australien

Go-Jo - «Milkshake Man»

Auf TikTok ist er bereits ein Superstar: der australische Sänger Go-Jo. Nun vertritt er sein Land am Eurovision Song Contest 2025 in Basel mit dem Song «Milkshake Man» und sorgt damit bestimmt für Spass auf der Bühne.

Dänemark

Sissal - «Hallucination»

Seit 2019 hat sich Dänemark nicht mehr für das Finale eines Eurovision Song Contest qualifizieren können. Nun liegen die Hoffnungen des Landes auf Sissal und ihrem EDM-Song «Hallucination».

Sissal ist 30 Jahre alt und kommt von den Färöern. Vor ein paar Jahren ist sie nach Kopenhagen gezogen und durfte auch schon für den dänischen König singen.

Finnland

Erika Vikman - «Ich komme»

Erika Vikman (31) hat den finnischen Vorentscheid gewonnen und darf Finnland beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel vertreten. Die Finnin wollte ihr Land bereits 2020 vertreten, wurde damals beim Vorentscheid aber nur Zweite.

Sie ist ausgebildete Jazzsängerin und war 2016 finnische Tangokönigin. Kein Wunder also, dass ihr auf der Bühne in Punkte Gesang und Choreo niemand das Wasser reichen konnte.

Ihr Song «Ich komme» ist eine wilde Mischung aus Pop, Schlager und Metal-Chor-Elementen. Mit dem doppeldeutigen Titel, der absichtlich auf Deutsch verfasst ist, will Vikman Tabus über weibliche Lust brechen.

Auf der Bühne wagt sie einen lasziven Ritt auf einem überdimensionalen Mikrofonständer, der – natürlich – dann auch noch «kommt» und Feuerregen spuckt. Darum lieben wir den ESC doch, oder? Schau selbst:

Georgien

Folgt noch

Griechenland

Klavdia – «Asteromáta»

Klavdia ist auf TikTok bereits eine kleine Berühmtheit: Sie hat auf der Plattform über 200’000 Follower. Sie veröffentlicht regelmässig Covers und hat sich auf diese Weise eine grosse Fangemeinschaft aufgebaut. Nun darf sie Griechenland am ESC in Basel vertreten.

Die 22-Jährige kann nicht nur singen, sondern hat ihren Song «Asteromáta» gleich selbst geschrieben, zusammen mit Produzent Arcade. Und alles ist herrlich griechisch! Die Ballade singt sie auf Griechisch, sie ist packend und melodramatisch, das Styling mit übergrosser Brille erinnert an die griechische Ikone Nana Mouskouri.

Toi toi toi, Klavdia!

Irland

EMMY - «Laika Party»

Wenn du ein Kind der 90er bist, wirst du diesen Song lieben. Oder hassen, weil du dich alt fühlst. Hier schon mal die wichtigste Songzeile zum Mitsingen: «Bumbum badibumbum bum bum». Schaffemer, oder?

Die Interpretin Emmy ist 24 Jahre und stammt eigentlich aus Norwegen, wo sie in anderen Jahren auch schon am Vorentscheid teilgenommen hat. Besonders auf TikTok hat sie eine grosse Fangemeinde und bereits 1,2 Millionen Follower. Nun geht sie für Irland ins Rennen mit dem Song «Laika Party».

Israel

Yuval Raphael - Song noch offen

Yuval Raphael ist eine Newcomerin und startete ihre Karriere im Musikbusiness erst letztes Jahr. Nun vertritt sie Israel am ESC in Basel.

Als Neunjährige zog die heute 24-Jährige für drei Jahre nach Genf. Sie überlebte den Hamas-Anschlag vom 7. Oktober 2023, indem sie sich mehrere Stunden unter Leichen versteckte.

Ihr Song wurde noch nicht veröffentlicht.

Lettland

Tautumeitas - «Bur man laimi»

Frauenpower pur: Lettland schickt die 6-köpfige Folkband Tautumeitas nach Basel. Ihr Titel für heisst «Bur man laimi» (Überschütte mich mit Glück). Sie schreiben ihre Songs selbst und integrieren oft kleine Gedichte in ihren Liedern.

Litauen

Katarsis - «Tavo Akys»

Katarsis ist noch eine sehr junge Band, sie singen in ihrem Song für den ESC über menschliche Beziehungen. Und dies auf eine sehr düstere, bedrohliche Art:

Luxemburg

Laura Thorn – «La Poupée Monte Le Son»

Luxemburg schickt eine leicht verdauliche, gut gelaunte Pop-Nummer nach Basel. Der Song «La Poupée Monte Le Son» hat sich in einem schwachen Konkurrenzfeld im luxemburgischen Vorentscheid durchgesetzt, qualitativ ein Ausreisser nach oben.

Ein eingängiger Popsong, satt produziert und mit viel Good Vibes. Der luxemburgische Beitrag ist ausserdem eine Hommage an France Gall, die 1965 den ESC mit «Poupée De Cire, Poupée De Son» für sich entschied.

Die Interpretin Laura Thorn ist bisher wenig bekannt und ist aktuell Lehrerin am Musikkonservatorium in Esch/Alzette. Musik spielt in ihrem Leben eine grosse Rolle, sie hat einen Master in Musiktheorie, Musikpädagogik und Popgesang. Stimmlich überzeugt uns das total, dich auch?

Newcomerin Laura Thorn überzeugt beim luxemburgischen Vorentscheid. Video: YouTube/Eurovision Song Contest

Malta

Miriana Conte - «Kant»

Malta geht beim ESC 2025 mit dem Song «Kant» ins Rennen. Die 24-jährige Maltesin Miriana Conte setzte beim Auftritt auf das alt bewährte Trickkleid: Zuerst verhüllt in grünem Tüll, dann nach wenigen Takten stand sie plötzlich in einem hautengen, zum Teil transparenten Outfit mit Leo-Muster auf der Bühne.

«Kant» ist Maltesisch und heißt «Gesang». In Fan-Kreisen wurde der Songtitel jedoch bereits seit mehreren Wochen heiss diskutiert, ob damit wohl nicht ein weniger unschuldigen englisches Wort mit der c-Schreibweise gemeint ist.

Montenegro

Nina Žižić – «Dobrodošli»

Nina Žižić wird in Basel bereits zum zweiten Mal auf der Eurovision-Bühne stehen. 2013 war sie Teil des Hip-Hop-Duos Who See und ihr Lied «Igranka» wurde Kult. Nun tritt die erfahrene Livekünstlerin solo an mit dem Song «Dobrodošli», einer dramatischen Ballade mit einer noch drastischeren Inszenierung, lug:

Eine Inszenierung, die überzeugt. Auch am ESC in Basel? Video: YouTube/Montesong

Österreich

JJ - «Wasted Love»

JJ verbindet Oper und Pop. Sein ESC-Song für Österreich heisst «Wasted Love» und steht bei den Wettquoten bereits hoch im Kurs.

JJ heisst eigentlich Johannes Pietsch, ist 23 Jahre alt und Countertenor aus Wien. Inspiriert durch einen Opernbesuch mit seinen Grosseltern brachte er sich das Singen selbst mithilfe von YouTube bei. Heute studiert er klassische Musik in Wien.

Serbien

Princ - «Mila»

Princ tritt für Serbien mit der Balkan-Ballade «Mila» an. Mila bedeutet Liebling. Princ besingt dabei einen verlassenen Mann, der um seine Liebe kämpfen will. Princ singt seit dem 15. Lebensjahr und hat schon an zahlreichen Festivals teilgenommen. Er ist Norwegischlehrer und hat einen schwarzen Gürtel in Karate.



Tschechien

ADONXS - «Kiss Kiss Goodbye»

Bei Tschechien wird es gefühlvoll, monumental und dramatisch! Sie schicken ADONXS mit dem Song «Kiss Kiss Goodbye» nach Basel. ADONXS kann nicht nur singen, er ist auch professionelles Model und Tänzer.

Bereits fürs Finale qualifiziert

Deutschland

Abor & Tynna - «Baller»

Das Geschwisterpaar Abor & Tynna tritt mit dem elektronischen Popsong «Baller» beim ESC 2025 für Deutschland an. Sie haben sich im Vorentscheid, der von Stefan Raab organisiert wurde, durchgesetzt.

Abor und Tynna stammen aus Österreich.

Grossbritannien

Folgt noch

Frankreich

Louane - Song noch offen

Italien

Lucio Corsi - «Volevo essere un duro»

Nach der Absage des Sanremo-Siegers Olly fährt der Zweitplazierte Lucio Corsi zum Eurovision Song Contest nach Basel. Sein Song heisst «Volevo essere un duro».

Für den 31-Jährigen geht damit ein Traum in Erfüllung, wie er auf Instagram mitteilte. Er hat bereits drei Studioalben veröffentlicht und ist bekannt für seinen Glamrock-Style.

Schweiz

Zoë Më - Song folgt noch

Die Schweiz gibt am 10. März bekannt, welches Lied unser Land am hauseigenen Eurovision Song Contest im Mai vertreten wird und Nemos Nachfolge antritt. Die Künstlerin steht bereits fest: Es ist die Fribourgerin Zoë Më.

Spanien

Melody – «Esa Diva»

Ok, das Wichtigste zuerst: Du MUSST die Performance von Melody bis zum Schluss schauen. Wir sagen nur: Haare und Helikopter.

Melody ist in Spanien bereits ein Star, als 10-Jährige hat sie mit dem Lied «El Baile Del Gorila» einen Sommerhit gelandet. Wenn du dir das irritierende Musikvideo dazu anschauen möchtest: hier klicken.

Im Laufe ihrer Karriere hat die heute 34-Jährige bereits sechs Alben veröffentlicht, nun kommt sie nach Basel mit dem Song «Esa Diva». Mit ihrer Performance am Wochenende hat Melody ihre Konkurrenz am Finale des Benidorm-Festivals, dem spanischen ESC-Vorentscheid, ausgestochen. Zu Recht? Hm.

Esa Diva (dt. diese Diva) heisst Melody und hat ganz schön was zu tun auf der Bühne. Video: YouTube/Eurovision Song Contest

Und welches Lied hat dich überzeugt? Schreib es uns in die Kommentare!