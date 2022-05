bild: shutterstock / watson

«Le bruit qu'il fait en mangeant m'énerve, c'est insupportable!!»

La question de «Oppolopo»:

Bonjour à tous,

Mon copain est quelqu'un de bien éduqué. Sauf pour une chose: la nourriture. Je le lui ai déjà dit mille fois, mais ça ne s'améliore pas. C'est même pire. Je suis incroyablement agacée par le bruit qu'il fait en mangeant. Il mastique tellement fort. Incroyable!!! Au début, quand j'étais dans la phase niaise de l'amour, j'arrivais à faire abstraction. Mais aujourd'hui, j'ai déjà des fantasmes de violence lorsque nous mangeons ensemble.

Il dit qu'il ne remarque rien de spécial. Mais j'ai du mal à le croire.

Connaissez-vous quelqu'un qui mange mal et bruyamment? Comment peut-on résoudre ce problème? Faut-il suivre une thérapie? Google ne m'aide pas vraiment.

Actuellement, le plus simple pour moi, c'est de ne plus manger ensemble. Mais ce n'est pas possible sur la durée...

Que feriez-vous dans cette situation?

Avez-vous des conseils à partager? La colonne des commentaires vous attend!

