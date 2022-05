People

13 couples de stars heureux (pas comme Johnny Depp & Amber Heard)

Daniel Humm & Demi Moore

Lui: cuisinier, 46 ans

Elle: actrice, 59 ans

Originaires de: Suisse et États-Unis

Ensemble depuis: Récemment!

Rencontre: Aucune idée! Parce que l'amour passe par l'estomac? En mars, Daniel Humm, grand chef suisse possédant le restaurant le mieux noté des Etats-Unis, était considéré comme étant en couple avec Laurene Powell Jobs, 56 ans, la veuve de Steve Jobs. Pendant un an et demi, ils étaient ensemble. Et maintenant, Demi Moore est son nouveau grand amour.

Avant lui, Demi Moore était avec Bruce Willis (le père de ses enfants) et Ashton Kutcher. Dans l'émission «Gredig direkt», Humm a raconté que l'amour pour une star hollywoodienne pouvait aussi rendre très solitaire. Il n'a pas voulu entrer dans les détails.

Humm est un bon type. Lors de l'épidémie de Covid en 2020, qui a durement frappé New York, il a transformé son restaurant de luxe Eleven Madison Park en cuisine de rue pour les personnes dans le besoin et a distribué 3000 repas par jour.

Carey Mulligan & Marcus Mumford

Elle: actrice, 36 ans

Lui: musicien, 35 ans

Originaires de: Royaume-Uni

Ensemble depuis: 2011

Rencontre: Difficile de trouver une histoire plus touchante. En 1997 - Carey a 12 ans, Marcus 10 - ils se rencontrent dans un camp de vacances chrétien et deviennent correspondants. Rien de plus. En 2011, Jake Gyllenhaal emmène son amie Carey à un concert secret du groupe Mumford & Sons à Nashville. Marcus Mumford en est le leader. Et entre lui et Carey, des étincelles d'amour jaillissent. Quelques jours plus tard, ils assistent à un concert secret d'Arcade Fire à New York (les concerts «secrets» attisent manifestement leur amour). Quatre semaines plus tard, ils emménagent ensemble, en juillet, il la demande en mariage, ils tournent encore rapidement ensemble le film des Coen Brothers Inside Llewyn Davis, puis ils se marient. Ils sont les parents d'Evelyn et Wilfred Mumford.



Carey et Marcus en 2021 aux Oscars. image: IMAGO / Cinema Publishers Collection

Robbie Williams & Ayda Field

Lui: chanteur, 48

Elle: actrice, 42

Origine: Royaume-Uni et États-Unis

Ensemble depuis: 2006

Rencontre: C'est la nuit à Los Angeles. Robbie est complètement drogué, il vient de coucher avec sa dealeuse et se dit: «Je ne veux pas me marier ni avoir d'enfants». Il se dit cela parce qu'un blind date est organisé, un ami veut le caser avec une certaine Ayda qu'il ne connaît pas. Ayda est irritée: la villa de Robbie est dans l'obscurité totale, lui-même s'est réfugié dans une chambre. Mais ils s'assoient côte à côte sur le canapé et tous deux sentent une énergie folle passer.

La mère d'Ayda, Robbie et Ayda assistent à un mariage royal en 2018. image: IMAGO / i Images

Pendant trois ans, il la traite mal, dit-il aujourd'hui, plein de remords. Puis - il vient de la quitter - il se trouve au célèbre hôtel Château Marmont, là où sont toujours toutes les stars, et baratine Drew Barrymore et Cameron Diaz à propos de cette femme époustouflante avec laquelle il vient de rompre. Cameron lui répond: «C'est loin d'être fini!» Et elle a raison. En 2010, ils se marient, sont aujourd'hui parents de trois enfants et viennent souvent dans leur villa à 29 millions de francs dans la luxueuse banlieue genevoise de Vandœuvres.

Jennifer Lawrence & Cooke Maroney

Elle: actrice, 31 ans

Lui: galeriste, 37 ans

Originaires de: États-Unis

Ensemble depuis: 2018

Rencontre: une amie de Jennifer les met en contact de manière classique, et tout à coup, tout est simple et clair pour Jennifer. Elle n'a jamais été demandée en mariage par son ex Chris Martin (qui vient de se séparer de Dakota Johnson en 2022 parce qu'il voulait des enfants et pas elle), ni par son ex Nicholas Hoult ou son ex Darren Aronofsky, mais Cooke lui offre une bague qui la ferait couler droit au fond de l'océan. Il en a les moyens: Cooke est le fils d'un marchand d'art et sa fortune personnelle est estimée à un peu plus de 25 millions de dollars, ce qui n'est pas rien, mais peu en comparaison des 160 millions de Jennifer.

L'homme derrière Jennifer est son mari. image: IMAGO / ZUMA Press

Le couple s'est marié civilement à l'automne 2019 dans un bureau d'état civil new-yorkais. Je le sais parce qu'un de mes amis vient de se marier dans le même bureau d'état civil et s'est demandé qui était le couple qui attendait à côté de lui sur le banc officiel. Et il a fini par googler la femme qui lui semblait familière. Le mariage s'est déroulé de manière festive le 19 octobre 2019 à Rhode Island, avec des invités comme Adele, Bradley Cooper, Amy Schumer, Cameron Diaz et Emma Stone. Fin 2021, ils sont devenus parents.



Zoë Kravitz & Channing Tatum

Elle: actrice, 33 ans

Lui: acteur, 42 ans

Originaires de: États-Unis

Ensemble depuis: Probablement l'été 2021

Rencontre: Zoë Kravitz travaille sur son premier film en tant que réalisatrice, Pussy Island, et caste Channing Tatum. A partir de là, ils deviennent inséparables. Elle traverse New York sur le porte-bagages de son vélo, ils font du shopping en se tenant la main, se font des câlins en public, ne font plus que marcher ensemble sur les tapis rouges. Et ils ne disent pas un mot au sujet de leur couple.

Zoë Kravitz avec un bustier façon Catwoman. image: keystone

Elle fait la connaissance de sa fille. Le beau-père de longue date de Zoë, Jason Momoa, prend l'avion avec Channing pour assister à la première de Batman de Zoë. Momoa, qui s'est séparé de la mère de Zoë, Lisa Bonet en 2022 après 17 ans (mais qui restera à jamais «un membre de la famille»), est par ailleurs le meilleur ami du père biologique de Zoë, Lenny Kravitz. Tous des gens cool qui s'entendent bien. Et deux d'entre eux manifestement très bien. Même s'ils ne disent rien à ce sujet.



Lily Collins & Charlie McDowell

Elle: actrice, 33 ans

Lui: réalisateur et scénariste, 38 ans

Originaires de: Royaume-Uni et États-Unis

Ensemble depuis: l'été 2019

Rencontre: Un jour, lors d'une soirée mondaine du monde du 7e art, leurs regards se croisent et ils réalisent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Elle est la fille du musicien Phil Collins. Il est le fils de l'acteur Malcolm McDowell (l'acteur principal de Orange Mécanique de Stanley Kubrick) et de l'actrice Mary Steenburgen. Il y a ainsi un certain héritage dans leur mariage. Et un lot d'ex aussi. Elle est sortie avec Zac Efron, Chris Evans, Taylor Lautner, Nick Jonas et d'autres. Lui, avec Emilia Clarke, Rooney Mara, Hilary Duff et d'autres.

Avec un tel portfolio, on peut déjà prendre un peu sa retraite, ont-ils dû se dire lorsqu'ils se sont fiancés en 2020 (avec un diamant bien comme il faut) et se sont mariés en septembre 2021 (avec une robe de mariée et un voile à capuche). Il n'y a rien, voire rien du tout, à dire sur la relation elle-même, à part un bonheur durable, car Lilly Collins est trop traumatisée par les paparazzi et la couverture médiatique des tabloïds lors du divorce de ses parents.



Pete Davidson & Kim Kardashian

Lui: humoriste et acteur, 28 ans

Elle: entrepreneuse, 41 ans

Originaires de: États-Unis

Ensemble depuis: automne 2021

Rencontre: en octobre 2021, Kim endosse le rôle d'hôtesse de célébrités du Saturday Night Live le temps d'un épisode. Dans un sketch avec Pete, ils s'embrassent sur un tapis volant, de manière purement professionnelle bien sûr, mais les hormones et les émotions montent en flèche. Après le show, il lui demande de sortir avec lui, elle le lui accorde.

Depuis, ils sont très amoureux et très heureux, et il semble qu'après des années de mise en scène pompeuse de sa relation avec Kanye West, Kim Kardashian ait enfin découvert le plaisir et la légèreté de l'amour. Ce qui n'étonne personne! Pete Davidson jouit d'une réputation d'homme à femmes: ses célèbres ex - dont Ariana Grande, Kaia Gerber ou la star de Bridgerton Phoebe Dynevor - ne font que parler de lui.

Le 30 avril, ils ont assisté au dîner des correspondants à la Maison Blanche image: keystone

Il a d'ailleurs déjà plusieurs tatouages de Kim. Sur sa poitrine, on peut lire KIM, sur sa clavicule «My girl is a lawyer», car Kim étudie maintenant le droit, et un troisième est KNSCP, formé de la première lettre de chacun des prénoms de Kim et de ses enfants.



Kristen Stewart & Dylan Meyer

Kristen: actrice, 32 ans

Dylan: scénariste, 33 ans

Originaires de: États-Unis

Ensemble depuis: 2019

Rencontre: La première fois, c'était en 2013 sur un tournage. Il n'y avait rien. Puis à nouveau en 2019 lors d'une fête. C'est une Kristen Stewart enchantée qui décrit le moment décisif: «C'était comme 'Où étais-tu et pourquoi je ne savais pas que tu existais?'» Deux semaines plus tard, elle avoue son amour à Dylan et parle déjà de mariage. Actuellement, elles écrivent ensemble une série télévisée. Ce qui, bien sûr, se passe mieux qu'avec n'importe qui d'autre.

Dylan (à gauche) et Kristen en 2022 aux Oscars. image: keystone

Anna Paquin & Stephen Moyer

Elle: actrice, 39 ans

Lui: acteur, 52 ans

Originaire de: Canada et Royaume-Uni

Ensemble depuis: 2008

Rencontre: C'est le coup de foudre. Anna et Stephen se rencontrent lors d'un casting pour True Blood. Lorsqu'ils se rencontrent à nouveau des mois plus tard sur le tournage sous les traits de la serveuse Sookie Stackhouse et du vampire Bill Compton, il sait au bout de trois jours qu'il veut désormais partager sa vie avec elle. Elle aussi est de cet avis, et c'est ainsi qu'ils se mordent et s'embrassent avec un réel dévouement pendant sept saisons. Ils se marient en 2010 et sont parents de jumeaux.



Quel vampire auriez-vous choisi ? Stephen Moyer (à droite) ooooooou Alexander Skarsgard (à gauche). Anna Paquin (au centre) a opté pour le plus mature. image: imago/ hbo

Adriano Celentano & Claudia Mori

Lui: chanteur, acteur, 84 ans

Elle: chanteuse, actrice, 78 ans

Origine: Italie

Ensemble depuis: 1963

Rencontre: Elle a 19 ans, il en a déjà 25 lorsqu'ils se rencontrent en 1963 sur le tournage de Un tipo strano. Il est captivé. Ils ne se décollent l'un de l'autre que lorsqu'il est blessé au visage par des éclats de verre lors d'une explosion sur le tournage. Quelques heures plus tard, on les retrouve dans les loges en train de s'embrasser. Le 14 juillet 1964, ils se marient à 3 heures du matin afin d'échapper aux paparazzis. On peut d'ailleurs l'entendre comme choriste dans leur tube mondial «Non succederà più» de 1982. Ils sont parents de deux filles et d'un fils.



Adriano et Claudia en 1988 au Festival du film de Venise. image: IMAGO / Leemage

Blake Lively & Ryan Reynolds

Elle: actrice, 34 ans

Lui: acteur, 45 ans

Originaires de: États-Unis et Canada

Ensemble depuis: 2011

Rencontre: en 2010, ils tournent ensemble Green Lantern et s'entendent bien. L'amour n'est pas encore au rendez-vous. Puis, avec leurs partenaires de l'époque, ils vont dîner à quatre, ce qui est une très mauvaise idée. Car bientôt, tout le monde se rend compte que Blake et Ryan n'ont plus besoin des autres, ils se veulent l'un l'autre. En 2012, ils se marient, Blake dit vouloir «cracher toute une portée d'enfants», et assure que Ryan a le «meilleur goût» des deux. Jusqu'à présent, ils ont déjà eu trois enfants, les filles James, Inez et Betty.



Blake et Ryan se demandent déjà si leur fille James trouvera longtemps son prénom à son goût. image: Charles Sykes/Invision/AP/Invision

Alicia Vikander & Michael Fassbender

Elle: actrice, 33 ans

Lui: acteur, 45 ans

Originaires de: Suède et Irlande

Ensemble depuis: 2014

Rencontre: Elle est l'ex du viking de Northmen Alexander Skarsgard et l'une des plus belles femmes du monde. Il est l'ex de Zoë Kravitz et l'un des plus beaux hommes du monde. Ils tournent ensemble en Nouvelle-Zélande le drame conjugal The Light Between Oceans et tombent amoureux. Ce que Fassbender, du moins, trouve amusant et peu professionnel: «Si je joue un meurtrier, je ne commence pas non plus à tuer des gens dans la vie réelle. Alors pourquoi devrais-je tomber amoureux si je dois jouer à être amoureux?»

Le fameux baiser des Oscars. image: Chris Pizzello/Invision/AP/Invision

Ils sont extrêmement réservés, mais lorsqu'Alicia remporte un Oscar en 2016 pour son rôle dans The Danish Girl, ils s'embrassent, confirmant enfin les rumeurs. En 2017, ils se marient et déménagent en Espagne, où leur fils Mark naîtra en 2021.



Margot Robbie & Tom Ackerley

Elle: actrice, 31 ans

Lui: producteur, 32 ans

Originaires de: Australie et Royaume-Uni

Ensemble depuis: 2013

Rencontre: Ça se passe sur le tournage de Suite Française. Tom est assistant réalisateur, ils deviennent très vite amis «avec bonus» et vivent en colocation avec cinq autres personnes. Tout est très cool. Margot se persuade pendant trois ans que ce n'est pas de l'amour. Que ça ne peut pas être de l'amour. Et puis, finalement, si, c'est de l'amour. En 2016, ils se marient et possèdent aujourd'hui une société de production commune, responsable entre autres de I, Tonya et Promising Young Woman.



Tom et Margot en action. image: IMAGO / UPI Photo

