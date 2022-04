bild: shutterstock / watson

Témoignage watson

«J'ai le béguin pour la colocataire de ma copine...»

Question de «Jerry»:

Bonjour! Il m'est arrivé un truc un peu bête. Je sors avec ma copine depuis peu de temps (4 mois) et elle est incroyable. Mais je trouve aussi sa colocataire très intéressante. Et nous avons eu de belles conversations. Ma copine s'est couchée plusieurs fois plus tôt parce qu'elle était fatiguée, moi je suis resté un peu plus longtemps dans la cuisine avec sa colocataire et nous avons parlé un peu plus. Nous nous sommes très bien entendus.

Maintenant, je suis toujours un peu nerveux quand je vais chez ma copine, pas à cause d'elle, mais à cause de sa colocataire.

Vous pensez que ce petit crush va s'en aller? Ou dois-je savoir s'il y a plus? Je pense que sa colocataire pense que je suis sympa aussi.

Je suis un peu déboussolé, parce que les deux sont géniales. Peut-être que quelqu'un a de bons conseils. Merci!

Que feriez-vous dans cette situation?

Avez-vous des conseils ou pouvez-vous partager votre propre expérience? La colonne des commentaires vous est ouverte!

