30 configurations PC qui sortent tout droit de l'enfer

30 configurations de PC qui sortent tout droit de l'enfer

Comme leurs noms l'indiquent, les comptes Twitter «Fucked Up Looking Computers» et «Cursed Computer Setups» publient des photos de branchements d'ordinateurs hyper bancals. Certaines images sont tout de même à prendre au second degré.



Si les Suisses construisaient un PC.

bild: @fuckeduppcs

J'ai essayé sur mon chien et ça marche.

bild: @CursedSetups

Si vous prenez le recyclage au sérieux.

Bild: @fuckeduppcs

Il n'a pas besoin d'un plus grand écran.

bild: @CursedSetups

Les priorités...

bild: @CursedSetups

Les priorités encore et toujours.

Bild: @fuckeduppcs

Une chaise? Pourquoi faire?

bild: @CursedSetups

Avant Spotify:

Bild: @fuckeduppcs

Perfection.

Bild: @fuckeduppcs

🤦 bild: @CursedSetups

Bild: @fuckeduppcs

Quand votre école a besoin de faire des économies.

@fuckeduppcs

C'est donc ça le Metavers?

Bild: @fuckeduppcs

Bonjour, non.

bild: @CursedSetups

MacGyver serait fier.

Bild: @fuckeduppcs

MacGyver serait encore plus fier!

Bild: @fuckeduppcs

Bah voilà!

Bild: @fuckeduppcs

C'est ce qu'on appelle: maximiser l'espace.

Bild: @fuckeduppcs

Certaines personnes n'ont besoin que de deux boutons.

Bild: @fuckeduppcs

Dolby Surround!

Bild: @fuckeduppcs

😱

Bild: @fuckeduppcs

🤷

bild: @cursedsetups

C'est important de prendre l'air aussi.

Bild: @fuckeduppcs

Très joli.

Bild: @fuckeduppcs

😂 Bild: @fuckeduppcs

Parfait.

bild: @CursedSetups

C'est un grand OUI.

bild: @cursedsetups

Marre de tenir le iPad et d'avoir des fourmis dans les mains?

bild: @cursedsetups

Le pire, c'est que ça fonctionne parfaitement.

bild: @cursedsetups

Allez, salut!

bild: @fuckeduppcs

