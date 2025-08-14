Vidéo: watson

C'est débile!

Alors que le trend Nicki Minaj, qui consiste à tenir en équilibre sur un tas d’objets avec des talons aiguilles, a déjà fait des victimes, certains ont décidé d’aller encore plus loin. Ils ont fait participer…leur toutou, une bien mauvaise idée.

Vous connaissez le Nicki Minaj Challenge? Il s’agit d’un défi viral où il faut tenir en équilibre (si possible en talons aiguilles ultra-casse-gueules) dans une pose improbable, et sur une pile d’objets instables.

Le trend de base mettait déjà nos vertèbres à rude épreuve, comme on l’avait déjà constaté.

On en a parlé ici 👇 Ce défi débile a de grandes chances de mal finir

Mais comme on est sur internet, il fallait bien qu’un «génie» décide de faire participer… son chien. Résultat: on se retrouve avec des vidéos de pauvres toutous qui fixent la caméra d’un air profondément désespéré, coincés dans une posture sortie de nulle part, les pattes tremblantes. L’idée est stupide, mais les compteurs de vues explosent.

C’est absurde et ça fait rire, mais soyons honnêtes, nos amis à quatre pattes n’ont pas vraiment signé pour ça. Entre le stress d’être immobilisé, les surfaces instables et le regard plein de doute des pauvres canidés, il y a un vrai débat sur le bien-être animal.

Alors, si vous êtes tenté de reproduire un challenge TikTok avec votre compagnon poilu… faites-le avec bon sens, et surtout avec un maximum de respect!

Pour voir à quoi ressemble un bouledogue qui essaie de faire le Nicki Minaj Challenge (avec plus ou moins de succès), c’est par ici.

