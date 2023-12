Vidéo: watson

Voici les gadgets qui vont changer votre vie (ou presque) en 2024

Préparez-vous en 2024 à dire bye-bye à l'ennui du quotidien et bonjour aux gadgets qui feront de notre vie une épopée futuriste digne des meilleurs films de science-fiction ou des pires épisodes de Black Mirror.

Tous les geeks de la rédaction de chez watson se sont assemblés tels les Avengers pour vous dénicher les gadgets tech de 2024 à vous faire demander comment vous avez survécu sans ces merveilles jusqu'ici. Qui peut bien avoir besoin de contact humain quand on peut avoir une nouvelle console et un casque de réalité virtuelle?

Apple Vision Pro

On va pas se mentir, l'un des dispositifs les plus attendus de 2024, c’est certainement l'Apple Vision Pro. Malgré le fait qu’il va falloir vendre un organe (ou son âme) pour se l’offrir: on nous l’annonce à 3499 dollars. Le dispositif aura certainement un impact majeur sur le marché de la réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR), Apple étant réputé pour distribuer les nouvelles technologies (pas forcément inédites pourtant) auprès du grand public. Ce qui, de facto, devrait attirer de nombreux développeurs et entreprises sur la plateforme.

D’après les premiers visuels, l'Apple Vision Pro ne semble pas vraiment prévu pour les jeux vidéo ou le divertissement, mais plutôt pour la productivité et la communication. (Enfin, vous pourrez regarder des films sur un écran virtuel de 50 mètres de diagonale si ça vous chante.)

Smartphone enroulable

Oui, vous avez bien lu. Attention: il ne s’agit pas là de téléphone «pliable» mais bien de téléphone «enroulable». C'est-à-dire un téléphone dont l’écran est extensible et se rétracte sur lui-même en s’enroulant. Permettant d’augmenter la surface de l’écran sans la vilaine marque du milieu des téléphones pliables et en gardant un format compact. L’année 2024 pourrait donc marquer le début d'une nouvelle catégorie de smartphones aux formes et possibilités inédites.

Ce sont les entreprises telles que Vivo et Transsion qui sont à l'avant-garde, avec des lancements officiels prévus pour très bientôt. Selon les rumeurs, d’autres titans de l'industrie comme Samsung, Oppo, ou Motorola prévoient de suivre le mouvement dans le futur, sans qu’aucune annonce officielle n’ait été encore faite.

Samsung Galaxy Ring

Après près de neuf ans de recherches et de travaux, Samsung pourrait lancer en 2024 sa première bague connectée. «Une bague? Mais pour quoi faire?» me direz-vous. Et bien dans les faits, ces bagues connectées reprennent pratiquement toutes les fonctions de santé que l’on peut avoir sur une montre connectée. Mais avec l’avantage d’une bien meilleure autonomie grâce à l'absence d’écran (on parle de plusieurs jours d’analyse constante) et d’une taille très fortement réduite, au point de nous faire oublier oublier que l’on porte un périphérique d’analyse de santé. Bien pratique pour le suivi du sommeil par exemple, là où de nombreuses smartwatches nécessitent d’être rechargées lorsque l’on dort.

Pas de date officielle de lancement pour l’instant, mais d’après les spécialistes, tout semble indiquer que la bague sera lancée dans le courant de l’année 2024.

Nintendo Switch 2

Cela fait bientôt 7 ans que l’on bat nos petits cousins à plate couture en jouant à Mario Kart 8 sur la Nintendo Switch. Et avec les sorties de la Playstation 5 et Xbox Series X/S doublée d'une chute considérable des ventes de Switch, Nintendo a bien compris qu’il fallait préparer la relève. Des annonces officielles sont attendues et il ne sera pas facile pour Nintendo d’être à la hauteur du succès de sa première Switch, troisième console de jeu la plus vendue au monde. La marque avait déjà tenté le doublé: après le succès de sa Wii, Nintendo avait sorti la Wii U, dont personne ne se souvient.

Très peu d’éléments ont été confirmés par Nintendo mais les spécialistes annoncent que la Nintendo Switch 2 devrait être lancée à partir de septembre 2024.