Justin Timberlake révèle être atteint de la maladie de Lyme

«J'étais réticent à en parler, car j'ai toujours été élevé dans l'idée qu'il fallait garder ce genre de choses pour soi», conclut le chanteur. «Mais j'essaie d'être plus transparent au sujet de mes difficultés afin qu'elles ne soient pas mal interprétées». (asi)

Le timing de cette annonce n'est, en effet, pas anodin. Ces derniers temps, le chanteur avait suscité l'inquiétude et le mécontentement de plusieurs fans, en raison de performances jugées minimalistes et sans énergie.

Inquiétudes et critiques

La maladie de Lyme est une infection transmise par les piqûres de tiques. Elle provoque des douleurs musculaires, des troubles cognitifs, des articulations enflées et de la fatigue pouvant durer plusieurs semaines. Pour des raisons encore inconnues, certains patients en souffrent pendant des années.

«J'ai eu quelques problèmes de santé et on m'a diagnostiqué la maladie de Lyme»

Les tenues les plus scandaleuses du Festival de Cannes

La bande-annonce de «Avatar 3» va vous couper le souffle

La bande-annonce du troisième volet de la franchise à succès, en salles dès le 17 décembre, se montre enfin sous le titre Avatar: De feu et de Cendres.

Le très attendu Avatar: De feu et de Cendres, troisième opus de la saga de science-fiction créée par James Cameron, débarquera dans les salles obscures le 17 décembre 2025. Toujours écrit, produit et réalisé par le papa de Titanic, le film promet des visuels à couper le souffle, portés par un budget colossal de 250 millions de dollars. Après avoir dévoilé l'affiche, il y a peu, Disney et 20 Century Studio ont enfin dévoilé une première bande-annonce pour donner le ton de cette troisième aventure dont le premier volet était sorti en 2009.