Secret Story est de retour et agace déjà les fans

La chaîne française l'a annoncé ce mardi 2 avril: Secret Story fait son grand retour le 23 avril.

Marie-Adèle Copin Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Apparemment, créer des programmes de divertissement originaux et inédits, c'est trop fatigant. TF1 préfère réchauffer une télé-réalité vieille de plus de 6 ans, j'ai nommé Secret Story. On vous en parlait il y a quelques mois lorsque les candidatures venaient d'ouvrir. Eh bien désormais, la liste des candidats est bouclée et le programme reprendra du service le 23 avril, a annoncé TF1 sur son compte X (anciennement Twitter) ce mardi 2 avril.

Mais pour ce «grand» retour, pas de prime du vendredi ou du samedi soir. L'émission passera par la petite porte en succédant à Koh-Lanta, le mardi soir, à partir de 23h30. Peut-être dans le but de garder les amateurs de survie éveillés. En tout cas, sur Twitter, ça gueule. Les fans ne comprennent pas ce choix d'horaires, de plus, en semaine:

«Pourquoi le mardi?????? On travaille le mercredi … REMETTEZ ÇA LE VENDREDI!!!» Sur Twitter

«23h30 mdrrr ça va faire la gueule sur les audimats» Sur Twitter

«J'adore cette émission, mais malheureusement à 23h30 en semaine et un mardi , c'est vraiment con je trouve» Sur Twitter

En plus de cette programmation tardive, la quotidienne sera diffusée du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1.

L'émission sera animée par Christophe Beaugrand qui avait déjà repris les rênes en 2015 pour la 9e saison, succédant à Benjamin Castaldi.

On ne sait pas si cette douzième saison viendra avec son lot de nouveautés ou si elle se calquera sur la version initiale de 2007 qui consistait à mettre 15 candidats dans «la maison des secrets» et de les voir se crêper le chignon. Pour rappel, chaque participant était détenteur d'un secret qu'il devait garder le plus longtemps possible pour tenter de gagner jusqu'à 150 000 euros. Si lors des premières saisons, ces secrets étaient assez fous, sur la fin, on sentait bien que c'était une excuse bidon pour faire un autre Loft Story, émission phare de M6.

Difficile d'imaginer le renouveau d'une émission considérée comme has-been sur les dernières années. D'ailleurs, en 2016 et 2017, elle avait basculé sur NT1, la chaîne un peu low cost du groupe TF1. L'avenir nous le dira, mais pour le moment, c'est tout.

Vous aimez la télé-réalité? Voici les plus insolites

Vidéo: watson

On se quitte sur Brad Pitt et ses nombreuses coupes de cheveux: