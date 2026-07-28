Il a réussi à énerver Pascal «le grand frère»
Vous êtes-vous déjà demandé si Pascal Soetens, alias «Pascal, le grand frère», célèbre pour avoir tancé une génération de jeunes rebelles, était capable de recadrer un récalcitrant dans la vraie vie? La réponse nous a été donnée en direct, via une vidéo improbable.
Tout se passe dans un cadre qui invite pourtant à la douceur et à la joie: Pascal Soetens avait pris part aux fêtes de Sainte-Anne, dans les Ardennes, en France, le 27 juillet dernier. Il a profité de son passage pour prendre un petit bain de foule, et faire quelques selfies avec des fans.
Alors que des téléphones se tendent devant son visage, un jeune se glisse dans son dos et décide tout à coup de lui faire une prise imitant l'étranglement. Le père de famille de 56 ans réagit promptement, et dégage d'un geste le trublion, qui lui remet une main au cou. Ensuite, tout se passe très vite: Pascal éloigne le jeune, n'hésitant pas à balancer un coup de pied en l'air et une balayette. Tout ça sous l'oeil surpris de ses fans.
Et de lancer:
C'est un agent de police qui finira par calmer le jeu (et Pascal), avant d'éloigner le jeune.
Sur la Toile, les opinions sont divisées. D'un côté, de nombreux fidèles de l'animateur l'applaudissent à deux mains:
Mais de l'autre côté, certains internautes estiment que Pascal en a trop fait.
Pour rappel, Pascal Soetens est resté marquant pour le public grâce à son rôle d'éducateur dans l'émission Pascal, le grand frère, lancée en 2006 sur TF1. Bien qu'il fasse encore des apparitions télévisées occasionnelles, il consacre désormais l'essentiel de son activité à donner des cours de sport.
(jod)