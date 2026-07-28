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Il a réussi à énerver Pascal «le grand frère»

En visite dans les Ardennes, Pascal Soetens a été pris à partie par un jeune cherchant à l'étrangler. Sa réaction musclée divise la Toile.

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Vous êtes-vous déjà demandé si Pascal Soetens, alias «Pascal, le grand frère», célèbre pour avoir tancé une génération de jeunes rebelles, était capable de recadrer un récalcitrant dans la vraie vie? La réponse nous a été donnée en direct, via une vidéo improbable.

Tout se passe dans un cadre qui invite pourtant à la douceur et à la joie: Pascal Soetens avait pris part aux fêtes de Sainte-Anne, dans les Ardennes, en France, le 27 juillet dernier. Il a profité de son passage pour prendre un petit bain de foule, et faire quelques selfies avec des fans.

Alors que des téléphones se tendent devant son visage, un jeune se glisse dans son dos et décide tout à coup de lui faire une prise imitant l'étranglement. Le père de famille de 56 ans réagit promptement, et dégage d'un geste le trublion, qui lui remet une main au cou. Ensuite, tout se passe très vite: Pascal éloigne le jeune, n'hésitant pas à balancer un coup de pied en l'air et une balayette. Tout ça sous l'oeil surpris de ses fans.

Et de lancer:

«Joue pas avec moi! Je ne suis pas ton pote, t'as compris? T'es un fou toi! Tu veux m'étrangler, t'es un ouf!»

C'est un agent de police qui finira par calmer le jeu (et Pascal), avant d'éloigner le jeune.

Sur la Toile, les opinions sont divisées. D'un côté, de nombreux fidèles de l'animateur l'applaudissent à deux mains:

«Il a totalement raison, si vous n'éduquez pas vos fils, on le fera à votre place»

«Il a tellement raison, manque total de respect. Soutien à Pascal le grand frère 💪🏼💪🏼»

«Les gens qui commentent: "Oh mais c’est un gamin…" , vous êtes précisément une partie du problème. Le fait que vous ne compreniez pas que la réaction de Pascal face à ce jeune, qui n’a manifestement reçu aucune éducation et se permet de provoquer physiquement un homme qui pourrait être son père, qu’il ne connaît même pas, témoigne d’un niveau de déconnexion et de déconstruction devenu franchement nauséabond. A force de tout excuser et de tout relativiser, certains ont fini par perdre tout sens des limites et du respect dans ce pays .»

«Il a entièrement raison, le petit jeune doit apprendre le respect. Pascal n’a pas à se laisser humilier pour les caméras et le buzz d’un gamin»

Mais de l'autre côté, certains internautes estiment que Pascal en a trop fait.

«Réaction totalement inappropriée!»

«Alors, clairement, le jeune homme n'a pas à faire ça, mais la réaction de l'adulte me choque d'autant plus. La banalisation de la violence sur les enfants est quelque chose à éradiquer dans notre pays. Il serait temps de s'en rendre compte»

«Ça se fait pas, mais franchement, le gamin n'était pas méchant... ça me fait de la peine, comme il réagit, le Pascal. C’est bien la peine de donner des leçons»

Pascal a-t-il bien réagi? Oui, tout à fait! Le jeune doit apprendre que ça ne se fait pas! Pas tout à fait. Le jeune n'a pas bien agi, mais la réponse de Pascal n'est pas proportionnée! Je suis divisé. Pascal aurait dû mieux communiquer. Pas du tout! Pascal aurait pu lui faire une remarque, mais en aucun cas il n'avait le droit d'en venir aux mains. Voter Au total, 3 personnes ont participé à ce sondage.

Pour rappel, Pascal Soetens est resté marquant pour le public grâce à son rôle d'éducateur dans l'émission Pascal, le grand frère, lancée en 2006 sur TF1. Bien qu'il fasse encore des apparitions télévisées occasionnelles, il consacre désormais l'essentiel de son activité à donner des cours de sport.

(jod)