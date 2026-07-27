Cassel s'énerve dans Camera. Vidéo: youtube

Cette star française dans le dernier clip de Charli XCX se fait tacler

Pour accompagner la sortie de son septième album studio Music, Fashion, Film, la chanteuse Charli XCX a fait appel à l'acteur français Vincent Cassel dans le clip de son morceau Camera. Si le nouvel opus rencontre un vif succès, ce choix de casting suscite en revanche une vive colère chez certains fans de la chanteuse.

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C'était un événement très attendu par la communauté de Charli XCX. La chanteuse britannique a en effet dévoilé son septième album studio, intitulé Music, Fashion, Film, ce vendredi 24 juillet 2026. Un véritable virage pour l'artiste de 33 ans, qui propose de nouveaux titres aux accents rock, s'éloignant ainsi de l'ambiance hyperpop de Brat, son précédent projet.

Le choix du terme Film dans l'intitulé du disque s'incarne d'ailleurs visuellement dès la pochette. L'artiste y réunit un casting prestigieux issu de différents univers artistiques, mêlant Martin Scorsese, Marc Jacobs et John Cale. Prolongement naturel de cet hommage au septième art, Charli XCX a poussé la démarche encore plus loin pour le clip de Camera, le quatrième extrait, en recrutant une figure incontournable du cinéma français.

Il s'agit de Vincent Cassel. Sous la direction du réalisateur Aidan Zamiri, le comédien de 59 ans se retrouve projeté au milieu d'un décor désertique, immortalisé dans un noir et blanc élégant. Le scénario prend la forme d'un faux tournage chaotique où les incidents techniques s'enchaînent: problème de mise à feu lors de la première prise, départ d'incendie sur un projecteur... Autant de pépins qui obligent l'équipe à suspendre la prise de vue.

Fidèle à son image de personnage au sang chaud, Vincent Cassel finit par perdre patience et quitte le plateau. Une fois assis sur sa chaise, il mime de la main un pistolet placé contre sa tempe - un geste, si l'on en croit le magazine Public, qui n'est pas sans rappeler sa scène culte dans le film La Haine de Mathieu Kassovitz.

Charli Xcx - Camera (Official Video) Vidéo: youtube

Reste que la présence de l'acteur n'a absolument pas convaincu une partie des fans francophones de Charli XCX. Sans remettre en cause sa prestation, la plupart pointent du doigt ses relations avec des femmes ayant un grand écart d'âge avec lui. Pour rappel, après son divorce d'avec Monica Bellucci, l'acteur a fréquenté Tina Kunakey, qui est de 32 ans sa cadette, puis Narah Baptista, de 30 ans sa cadette.

Vincent Cassel et le mannequin Narah Baptista sont en couple depuis plus de deux ans. Ensemble, ils ont eu un fils, Caetano. Image: Corbis Entertainment

En commentaires de la vidéo postée sur Instagram, certains ne se sont pas gênés pour manifester leur désaccord:

«Demandez à vos amis français ce qu'ils pensent de Vincent Cassel 🥴»

«Love you Charli, but Cassel???wtf»

«Je vois que Vincent Cassel a toujours besoin d'avoir l'air cool pour ses copines adolescentes»

«Charli, tu saoules... Pas Cassel stp»

«Personne ne lui a dit que Vincent Cassel était un boomer total 🫢»

«Grave erreur de casting»

«Qu'est-ce qu'il fout là?»

«Naaaaaan! Pas Vincent Cassel, pitié!»

«Prochaine étape elle nous fait un feat avec Patrick Bruel»

«Pourquoi choisir Vincent, le groomer notoire?»

«Il faut arrêter de célébrer Cassel, par contre»

Sur Twitter, les piques sont également légion:

Le principal intéressé n'a, pour l'heure, pas réagi à ces saillies. Pour rappel, Vincent Cassel sera prochainement à l'affiche du film Quasimodo, réalisé par Jean-François Richet et disponible sur Netflix.

«L'un des meilleurs disques de l'année»

Si l'apparition de l'acteur français fait polémique, la qualité musicale de l'album fait en revanche l'unanimité auprès de la critique. Dans ses colonnes, Numéro ne tarit pas d'éloges sur ce nouveau projet enregistré en seulement dix jours au studio Rue Boyer à Paris.

Qualifiant Music, Fashion, Film d'«un des grands moments musicaux de l'été 2026» et d'«un des meilleurs disques de l'année», le magazine salue la prise de risque de la chanteuse qui délaisse la culture club pour un son plus brut, intimiste et porté par des guitares.

Charli xcx - Rock Music Vidéo: YouTube/Charli xcx

Selon le média, avec ce disque «faussement nonchalant et réellement génial», Charli XCX prouve une fois de plus qu'elle sait donner le pouls de la tendance tout en se montrant plus vulnérable et touchante que jamais.