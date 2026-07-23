Paul Wesley, qui campait Stefan Salvatore dans Vampire Diaries, s'est fendu de nombreuses anecdotes sur le podcast Call Her Daddy. capture d'écran: YouTube

Cet acteur de Vampire Diaries se lâche: «On aurait dû mourir»

Invité sur le podcast Call Her Daddy, Paul Wesley, qui a campé le beau vampire Stefan Salvatore pendant huit saisons dans la série à succès Vampire Diaries, n'a pas été avare en confidences ni en anecdotes croustillantes: rumeurs de brouille avec une partenaire, vrai whisky utilisé sur le tournage, son avis sur le final... On vous résume.

Plus de «Divertissement»

Si vous n'étiez plus (ou pas encore) adolescent au tout début des années 2010, il est possible que vous ayez échappé au phénomène Vampire Diaries, un compromis à mi-chemin entre l'innocente saga Twilight et la plus violente, True Blood. Le topo est simple: coincés dans des corps d'adolescents depuis qu'ils ont été transformés en vampires 150 ans plus tôt, les séduisants frères Salvatore tombent amoureux de la même humaine, Elena Gilbert. Or, celle-ci s'avère être le portrait craché de leur premier amoureuse, Katherine Pierce, elle-même vampire manipulatrice et impitoyable.

La série a marqué une génération d'adolescents fans de vampires. image: rotten tomatoes

Près de dix ans après le clap final, la nostalgie emplit toujours le cœur des fans... et des acteurs principaux. La preuve: de passage par le podcast préféré des célébrités, Call Her Daddy, Paul Wesley s'est répandu en confessions intimes au sujet de la saga qui l'a propulsé vers une renommée mondiale. (Si vous avez manqué un épisode, Paul Wesley est l'ex-mari d'Ines de Ramon, l'actuelle petite amie genevoise de Brad Pitt. Oui oui, le monde est petit).

Sa rencontre avec Ian Somerhalder

Interrogé sur sa première impression sur Ian Somerhalder, l'acteur qui campe le rôle de son frère maléfique dans la série, Paul Wesley se souvient: «C'était à Burbank, en Californie, après que nous ayons été retenus tous les deux. Nous savions que nous allions jouer des frères, nous étions dans un cabinet dentaire, parce que nous avions besoin d'un ajustement des canines».

Paul Wesley et Ian Somerhalder, dans le rôle des frères Salvatore. image: reddit

Le lendemain, les deux acteurs décident de s'asseoir côte à côte dans l'avion qui les mène à Vancouver, au Canada, pour le tournage du pilote. «C'est un exemple parfait de combien Ian et moi sommes de parfaits opposés. Je suis du genre à voir le verre à moitié vide et lui, à moitié plein, poursuit Paul Wesley. Je le regarde et je lui dis: bon, nous allons tourner ce pilote.' Il me dit: 'Ouais.' Je rétorque: 'Je sais pas, mec... Vampire Diaries (rires)... Tu penses que ça va passer? Tu penses que ça va marcher? Moi, je ne pense pas.'»

«Et il m'a juste regardé et m'a dit (en français): 'Au contraire, mon frère. Ça va être un gros truc, fais-moi confiance'» Ian Somerhalder, à son partenaire à l'écran Paul Wesley

Il s'avère que Ian avait raison: non seulement le pilote s'avère concluant, mais la série rencontrera un succès planétaire.

Paul explique ensuite comment l'amitié entre les deux a vraiment pris racine. Après avoir compris que le tournage du show allait se poursuivre, l'interprète de Stefan Salvatore commence à se mettre la pression. «Ian, nous jouons des frères. Nous devons créer des liens et travailler ensemble».

Ce dernier lui suggère alors d'emménager dans des appartements voisins, à Atlanta, où s'est poursuivie une large partie du tournage de Vampire Diaries. «Il était comme mon frère dès la minute où nous avons atterri», se souvient Paul avec émotion.



Le vrai bourbon

«On n'a pas pris les choses à la légère», insiste ensuite l'acteur. Même si, après une ou deux saisons, il admet que l'ambiance s'est un peu détendue.

«A partir de la troisième saison, on s'est dit: C'est bon! On n’a plus besoin de boire du faux bourbon sur le tournage. Remplaçons ça par du Woodford Reserve»

«Ce n'est pas comme si on était bourré sur le tournage mais, vous savez, vers la fin de journée, tu as bu suffisamment de ce thé glacé non sucré, qui est supposé être du bourbon, et t'es là: ok, j'ai besoin de bourbon.»

En effet, les frères Salvatore picolent passablement tout au long du show. image: reddit

Il faut croire que les deux comédiens ont été marqués par l'expérience, puisque, quelques années plus tard, ils ont lancé ensemble leur propre marque de bourbon durant la pandémie, Brother's Bond.

D'ailleurs, lorsque Paul Wesley et l'animatrice Alex Cooper évoquent l'évolution des personnages et de leurs relations au fil des saisons, il se montre catégorique. Au lieu de se marier avec le personnage de Caroline à la fin de la saison 8 (ce qui ne lui semblait pas du tout «naturel»), il estime que Stefan Salvatore aurait mieux fait de mourir aux côtés de son frère, Damon.

«On aurait dû mourir ensemble et ne finir avec personne. Ian est du même avis que moi sur la question» Paul Wesley

«Oh mon Dieu!», s'exclame l'animatrice. «Morbide?», ricane son hôte avec un sourire malicieux.

La brouille avec Nina Dobrev

Enfin, l'entretien ne pouvait se conclure sans aborder la question de ses liens avec sa co-star, Nina Dobrev, qui incarnait à la fois Elena Gilbert et Katherine Pierce ans le show. «Tout le monde sait que Nina et moi avons eu cette relation un peu étrange, faite de hauts et de bas. Au début, on ne s'entendait pas, et ça a beaucoup fait parler. Ce n'est pas nouveau», assume Paul.

Malgré leur alchimie à l'écran, Nina Dobrev et Paul Wesley ont eu du mal à briser la glace hors plateau. image: reddit

«Pour que les choses soient claires, ce n’est pas comme si on s’était tout de suite dit: 'Je te déteste'. Ça ne s’est pas passé comme ça», insiste-t-il. En fait, on s’entendait bien. Mais, pour commencer, on avait tous la vingtaine. J'assume une grande part de responsabilité parce que j'étais un peu un casse-pieds, un peu grincheux et pénible. Je prenais mon métier très au sérieux: pas de téléphone sur le plateau, gnagnagna. J'étais un peu trop intense. Tous les autres étaient plus détendus».

«On était tous les deux professionnels. On se chamaillait sur le plateau, mais dès que les caméras tournaient, c'était comme si on voulait créer quelque chose de magique» Paul Wesley, à propos de sa «brouille» avec Nina Dobrev

Lorsqu'on lui demande comment Paul a réalisé qu'ils s'entendaient finalement plutôt bien, il répond avec franchise: «Durant la saison six, nous avions grandi, j'étais moins pénible. Je lui ai dit: tu sais quoi, Nina? Je pense que je vais te manquer un jour».

«Elle m'a répondu: 'Peut-être’. Deux ans plus tard, nous avions gardé contact, lorsqu'elle revient pour le final, on se regarde et je lui dis: «Tu m'as manqué». Ce truc s'est déroulé lentement», conclut-il. Et maintenant, on est de bons amis et je l'adore vraiment».

Preuve que les chamailleries ont définitivement cessé, dix ans après Vampire Diaries, Paul Wesley et Nina Dobrev sont sur le point de se retrouver pour un nouveau projet: You Deserve to Know, un thriller adapté du roman à succès du même nom d'Aggie Blum Thompson, paru en 2025, et qui suit trois couples de banlieue, voisins et meilleurs amis, confrontés à un drame.

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée, mais on se réjouit d'ores et déjà de renouer avec l'un des couples emblématiques de la télévision des années 2010.

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