Ils sont prêts à tout pour que leur fils reste à la maison

Les parents qui ne souhaitent pas voir leurs enfants quitter le nid peuvent s'inspirer de ce couple de tiktokeurs.

Tout ce qu'il a fallu à cette mère pour empêcher son fils de déménager, c'est quelques travaux dans le garage. Un couple de bricoleurs américains, derrière le compte TikTok @herhomereno, s'est retroussé les manches pour construire un nid douillet d'une centaine de mètres carrés.

«Voyez comment nous avons transformé ce garage vide en un bel appartement pour notre fils» @herhomereno Tiktok

Sur les images, on aperçoit un garage, qui, comme tous les garages, est très désordonné. De vieux outils, des appareils électroménagers, des chaises et autres babioles s'empilent dans un espace isolé par des panneaux de bois agglomérés.

Avec un peu d'huile de coude, et surtout beaucoup d'investissement, on voit cet intérieur austère se transformer gentiment en un véritable appartement. On y trouve un climatiseur, une laveuse/sécheuse et un accès rapide à l'arrière-cour. Du carrelage imitation brique compose une véritable salle de bain, un mur a été installé pour séparer le séjour d'une chambre à coucher et, cerise sur le gâteau, il y a une cuisine intégrale avec un îlot central. Des travaux qui ont tout de même coûté la modique somme de 68 000 $, mais quand on aime, on ne compte pas. (sbo)

