Ce film d'horreur cache un plan machiavélique

Quoi? Vous n'avez pas vu Zepotha? Sur TikTok, des milliers d’utilisateurs parlent avec passion de ce film d’horreur culte sorti dans les années 80. Mais cela cache une stratégie très efficace.

Des films d'horreur cultes des années 80, il y en a plein: Evil Dead, The Thing, La Mouche, Shining ou encore Zepotha…

Zepotha est un film que TikTok a ressuscité dernièrement par des milliers de commentaires et de vidéos nostalgiques faisant référence à ce film et ses personnages. À l’heure actuelle, le hashtag #zepotha compte déjà plus de 74 millions de vues. Mais vous aurez beau taper son titre sur IMDb (Internet movie database) ou chercher une obscure bande-annonce sur YouTube vous ne trouverez rien pour la simple et bonne raison que ce film n'existe pas.

Tout a commencé avec une vidéo publiée début août sur TikTok par une musicienne de 18 ans nommée Emily Jeffri. Cette Américaine a suggéré à ses abonnés d’imaginer un faux film d’horreur des années 80, nommé Zepotha et d'inventer des références au film sous toutes les vidéos qui passent afin de créer collectivement des personnages ou des scènes marquantes. Ainsi, à force de lire des choses sur le film, des milliers d’utilisateurs seraient convaincus que Zepotha existe vraiment. Bingo, c'est exactement ce qui s'est passé puisqu'elle a dépassé le million de likes et a reçu 20 000 commentaires.

Nouvelle idée, et si on créait un faux film d'horreur des années 1980 nommé «Zepotha» et qu'on commençait à commenter «Oh mon dieu! Tu ressembles EXACTEMENT à cette fille dans «Zepotha» à chaque photo un peu dénudée [...].» On verrait alors un nouveau leurre se développer, des personnages principaux prendre forme, et nous pourrions convaincre des milliers de personnes que ce film d'horreur au titre étrange existe vraiment.» Emily Jeffri sur sa vidéo TikTok le 12 août dernier @jeffri

Mais la tendance imaginée par Emily Jeffri est avant tout une ingénieuse stratégie marketing pour son projet musical. Dans le TikTok qui a tout déclenché, la jeune femme utilise comme musique de fond la chanson Do You Remember Me? tiré de son album intitulé Soundtrack for an 80’s horror movie qui est maintenant devenue virale.

Hormis la musique du film, il existe désormais un filtre permettant de savoir à quel personnage du film vous ressemblez, ainsi que des affiches fictives, des fanarts sur Jane, Maxine ou encore Danny, les héros du film. De faux articles de blogs et des commentaires expliquent également que le film n'est sorti qu'en VHS et que les quelques copies 35mm de ce classique ont malheureusement disparu, voilà pourquoi vous n'avez jamais vu Zepotha. (sbo)

