Voici tout ce que l'on sait sur la saison 5 d'«Emily in Paris»

Pour sa nouvelle saison, l'Américaine fleur bleue à la recherche de l'amour continuera de nous piquer les yeux avec ses tenues colorées à Rome, mais aussi à Venise... car c'est twwweellllement rwwooomaaantique!

On avait quitté Emily Cooper à Rome à la fin de la saison 4. On lui avait proposé d'ouvrir une branche de l'agence Grateau dans laquelle elle travaille, à Rome justement. Alignement des planètes: Emily réussissait autant au travail qu'en amour, puisqu'elle était tombée sous le charme de Marcello, un Italien héritier d’une entreprise de vêtements de luxe italienne, genre Brunello Cuccinelli. Mais oh là! Là! Au même moment, le roturier Gabriel, resté à Paris dans son bistrot de quartier, lui avouait l'aimer malgré l'enfant qu'il s'apprêtait à avoir avec Camille, son ex.

Emily va devoir faire des choix cornéliens. Qui, entre Gabriel et Marcello va-t-elle choisir? D'un côté, celui qui la fait craquer depuis son arrivée à Paris, de l'autre l'Italien charmeur aux pantalons à pince bien repassés? Et Paris, ne va-t-elle pas lui manquer? Arrivera-t-elle à passer de Bwwwonjour, un esprwwesso s'iwil vous play? à «Buowwwngorno! Un caffè pel favwwooorrrééé».

Et voilà comment je me suis mis à mettre des T-shirts semi-laine, semi-coton. Image: netflix

Pour connaître les réponses à ces questions ô combien importantes, il faudra attendre le 18 décembre. La saison 5 sortira sur Netflix pour les Fêtes de fin d'année. Et cette fois-ci, elle sortira en une seule partie contrairement à la saison passée qui avait été retardée à cause de la grève des scénaristes à Hollywood, nous rappelle le Huffpost. Vous pourrez donc avaler les 10 épisodes comme un sot d'ailes de poulet de chez KFC: un plaisir coupable.

Il y aura une absente

Côté casting, pratiquement tout le monde fait sa rentrée. Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu) patronne de l'agence Grateau ainsi que ses Minions Luc et Julien, joués par Bruno Gouery et Samuel Arnold. La meilleure amie d'Emily, Mindy Chen (Ashley Park) reprendra son rôle de riche héritière déshéritée qui fait la manche en chantant mais qui porte de la Haute Couture. Et en plus de Marcello (Eugenio Franceschini), les ex d’Emily seront là pour troubler Emily: le Français Gabriel (Lucas Bravo) avec des mèches blondes et l’Anglais Alfie (Lucien Laviscount).

Parce que tu le vaux bien, Gabriel. Image: netflix

Les personnages d’Antoine Lambert (William Abadie), de Nico (Paul Forman), de Laurent Grateau (Arnaud Binard) et sa fille Genevieve (Thalia Besson) feront aussi leur retour. Celle qui ne reviendra pas, par contre, c'est Camille (Camille Razat) malgré le fait qu'elle attend un bébé avec Gabriel.

Si vous aimez le Quiet Luxury, ne faites pas comme Mindy. Image: netflix

Par contre, de nouveaux personnages feront leur entrée: la comédienne française Michèle Laroque jouera Yvette, une vieille amie de Sylvie. L’actrice britannique Minnie Driver aura le rôle d’une autre amie de Sylvie, la Princesse Jane, mariée à un membre d’une famille royale. L’acteur Bryan Greenberg connu pour son rôle dans Les Frères Scott, interprétera Jake, un Américain expatrié à Paris et accessoirement beau gosse.

Attention, ça bosse dur.

D'après les photos divulguées par Netflix, Emily ne va pas se contenter de travailler à Rome, elle fera une expédition à Venise, mais avec quel amoureux??? Le réalisateur Darren Star a donné une piste: «Je pense qu’il y a une véritable alchimie entre eux, une véritable connexion et une véritable relation amoureuse.» Mais ce nouvel équilibre pourrait totalement basculé avec la déclaration de la flamme de Gabriel (et ses nouvelles mèches de cheveux chatoyantes). Et quid de Jake? Quel sera son rôle? Oh là! Là! Le suspense est à son comble.

On my way to le mariage de Jeff Bezos! Image: netflix

Emily in Paris saison 5 sortira le 18 décembre.

