Tiktokeurs et youtubeurs se sont battus sur un ring de boxe



Image: socialgloves

Eamonn Flaherty

Les stars américaines des réseaux sociaux ne font pas que des vidéos avec des codes promo. Ce week-end, certaines d'entre elles se sont affrontées lors d'un combat, pour prouver qui a la plus grosse. Et aussi pour se faire plein de thunes.

Vous avez été déçu par Floyd Mayweather et Logan Paul? Alors regardez «Battle of the platforms», un combat de boxe entre stars des réseaux sociaux. Dans la vie, ils font des clips (ils dansent, ils filment leur famille, ils font du placement de produits, tout ça, tout ça) et pourtant, samedi 12 juin, ils sont montés sur le ring. Ça s'est passé à Miami, en Floride.

Les têtes d'affiche de ce combat de gladiateurs des temps modernes étaient Bryce Hall, 21 ans (20 millions d’abonnés sur TikTok) et Austin McBroom, 29 ans (19 millions d’abonnés sur YouTube).

Comment on en est arrivé là?

La boxe d’influenceurs a débuté en 2017 lorsqu’un youtubeur britannique, Joe Weller, a clashé un autre youtubeur, Theo Baker, sur les réseaux sociaux et a voulu prouver que c'était lui le mâle alpha. Depuis, les embrouilles sur les réseaux entre influenceurs ont tendance à se finir sur un ring devant des millions de téléspectateurs. Du côté francophone, on attend toujours le combat entre Booba et Kaaris.

L'événement a été un succès. Apparemment, beaucoup de gens sont prêts à payer pour voir des influenceurs se prendre des patates.

Dès la conférence de presse en mai, les mecs étaient chauds👇

Après ce vilain jeu de mains, Bryce Hall et Austin Mccbroom ont fait du trash talk sur Twitter. En gros, je vous résume le truc: «Tu es nul», «Non toi tu es nul», «Non toi plus!»

Bon alors, qui a gagné?

Bryce Hall a beaucoup parlé mais s’est finalement fait défoncer. Il rentre chez lui avec la tête en sang et un œil au beurre noir mais quand même, avec un chèque de 4 millions de dollars.

Youtuber Austin McBroom defeats TikToker Bryce Hall in round 3 in a KO pic.twitter.com/YExN8p8mrB — Belly Up Sports (@BellyUpSports) June 13, 2021

Avant ce combat entre méga-stars, plusieurs autres influenceurs connus se sont bastonnés, notamment DeJi Olatunji (10 millions d’abonnés sur YouTube), Taylor Holder (19 millions d’abonnés sur TikTok), AnEsonGib (5 millions d’abonnés sur YouTube) et Vinnie Hacker (8 millions d’abonnés sur TikTok).

Après tant de violence, des p'tits chats👇 1 / 13 Après un sujet compliqué, voici des chats moches... source: imgur

Et elle, quelqu'un veut l'affronter sur un ring de boxe? Vidéo: watson

