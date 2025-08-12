ciel clair16°
D’abord les fails, ensuite le reste (éventuellement, le travail)

On sait que vous les attendez tous avec grande impatience. Les Fails (autrement dit, les échecs cuisants) de la semaine, en images ou en GIFs. Régalez-vous bien!
12.08.2025, 05:4212.08.2025, 05:42
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist
Plus de «Divertissement»

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Aujourd'hui, on vous réserve encore des choses très drôles. Des chiens fous, des pères de famille écervelés et des robots dramatiques. Ça va être amusant!

LeggooOOOOOoooooo!!

Préparez vos affaires, c'est parti pour une balade rapide!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Pourquoi avoir besoin d'une camionnette? Tant que tout passe...

Elle va bien, elle va bien, elle a bien été retrouvée à quelque part.

GIF animéJouer au GIF
gif: imgur

Le meilleur tour au monde

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Lui aussi mérite le titre de Père de l'année:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Avons-nous déjà pris le petit-déjeuner?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

(Le plus gros échec de la semaine.)

Pas de chat dramatique aujourd’hui, mais un robot qui pète un boulon:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

«Est-ce que je viens de rater quelque chose?»

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

On ne se moque pas des enfants, okay?

GIF animéJouer au GIF
Okay, juste cette fois. gif: instagram

En parlant de ça: va savoir si c'est un échec ou une victoire.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ahhh, le karma...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Et maintenant, voici quelques images...

Quand on attend les Fails du mardi avec impatience

Die lustigsten fails der Woche: Hund in Jalousien
Image: imgur

(Les chats sont meilleurs dans ce domaine)

Die lustigsten Fails der Woche: Katzen in Jalousien
Image: reddit

«Tu regardes quoi?»

Die lustigsten Fails der Woche: Katzen in Jalousien
Image: Imgur

Le tatouage de la semaine

Tattoo der Woche: Fails
Image: instagram

Je suis qui je suis?

Oh.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

«Quand vous réalisez que le dos des bougies d'anniversaire de votre enfant de 2 ans est complètement inapproprié, mais pas entièrement inexact non plus.»

Un bus en pleine crise de la quarantaine?

Die lustigsten Fails der Woche: Bus
Image: reddit

Un chef-d'œuvre de conception

Die lustigsten Fails der Woche: Tür
Image: facebook

«Si vous vous sentez stupide: au moins vous n'avez jamais commandé de judas pour votre porte, qui est principalement en verre.»

La sécurité passe toujours en premier

Die lustigsten fails der Woche: Kamera
Image: reddit

Trouvé sur Imgur: «Nous venions juste de récupérer notre chien au chenil et nous l'avons trouvé comme ça:»

Die lustigsten Fails der Woche: Hund
Image: imgur

Il n'a probablement pas beaucoup aimé ses «vacances».

L'autocollant idiot de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Autoaufkleber
Image: reddit

«Jésus est mon copilote et nous recherchons des ch**tes.»

Les gens normaux iraient simplement aux toilettes, mais chacun son truc...

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Fart-Space. hihi.

Cette contrefaçon d'une marque de sous-vêtements populaire est presque un win.

Die lustigsten Fails der Woche: Fälschung
Image: reddit

Eeeeet...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

... CiaaooOOOOOoooooo!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Et bonne nuit, Madame!

Bonus-Win

C'est impressionnant!

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!

Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
- Tea, l’application de rencontres qui choque
Video: watson
