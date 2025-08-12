D’abord les fails, ensuite le reste (éventuellement, le travail)

On sait que vous les attendez tous avec grande impatience. Les Fails (autrement dit, les échecs cuisants) de la semaine, en images ou en GIFs. Régalez-vous bien!

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Aujourd'hui, on vous réserve encore des choses très drôles. Des chiens fous, des pères de famille écervelés et des robots dramatiques. Ça va être amusant!

LeggooOOOOOoooooo!!

Préparez vos affaires, c'est parti pour une balade rapide!

Pourquoi avoir besoin d'une camionnette? Tant que tout passe...

Elle va bien, elle va bien, elle a bien été retrouvée à quelque part.

Le meilleur tour au monde

Lui aussi mérite le titre de Père de l'année:

Avons-nous déjà pris le petit-déjeuner?

(Le plus gros échec de la semaine.)

Pas de chat dramatique aujourd’hui, mais un robot qui pète un boulon:

«Est-ce que je viens de rater quelque chose?»

On ne se moque pas des enfants, okay?

Okay, juste cette fois. gif: instagram

En parlant de ça: va savoir si c'est un échec ou une victoire.

Ahhh, le karma...

Et maintenant, voici quelques images...

Quand on attend les Fails du mardi avec impatience

(Les chats sont meilleurs dans ce domaine)

«Tu regardes quoi?»

Le tatouage de la semaine

Je suis qui je suis?

Oh.

«Quand vous réalisez que le dos des bougies d'anniversaire de votre enfant de 2 ans est complètement inapproprié, mais pas entièrement inexact non plus.»

Un bus en pleine crise de la quarantaine?

Un chef-d'œuvre de conception

«Si vous vous sentez stupide: au moins vous n'avez jamais commandé de judas pour votre porte, qui est principalement en verre.»

La sécurité passe toujours en premier

Trouvé sur Imgur: «Nous venions juste de récupérer notre chien au chenil et nous l'avons trouvé comme ça:»

Il n'a probablement pas beaucoup aimé ses «vacances».

L'autocollant idiot de la semaine:

«Jésus est mon copilote et nous recherchons des ch**tes.»

Les gens normaux iraient simplement aux toilettes, mais chacun son truc...

Fart-Space. hihi.

Cette contrefaçon d'une marque de sous-vêtements populaire est presque un win.

Eeeeet...

... CiaaooOOOOOoooooo!

Et bonne nuit, Madame!

Bonus-Win

C'est impressionnant!