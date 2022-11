Vidéo: watson

Les places de jeux, dangereuses pour vos enfants? Il prouve que oui😂

Comment tester la sécurité des places de jeux? Le mieux reste un mannequin d'enfant grandeur nature. C'est ce que fait cet humoriste australien et ça a beau être bête et méchant, c'est quand même très drôle.

Votre enfant peut-il embrasser le sol la tête la première en utilisant le toboggan ou s'envoler de plusieurs mètres depuis la balançoire à bascule? Voici les réponses de ce faux employé municipal venu tester la sécurité d'un parc de jeux avec la poupée d'un enfant grandeur nature. Conclusion: après de multiples chutes et commotions, chaque centimètre d'une place de jeux est un danger potentiel, à la seule condition que votre enfant soit raide comme un piquet.

Cet employé municipal, c'est Luke Donkin, une star australienne des réseaux sociaux qui a gagné en popularité grâce à l'application qui a rendu le lip sync célèbre: TikTok. Son fonds de commerce, c'est l'humour et ses sketchs ont fait de lui une des personnalités les plus populaires des réseaux sociaux en Australie avec plus de 3 millions de personnes qui suivent son compte.

