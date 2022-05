'Too big' pour un préservatif? Cette tiktokeuse vous prouve que non

Sur TikTok, cette femme enfile une capote sur sa jambe, et force est de constater que le truc est suffisamment grand et extensible. Messieurs, plus d'excuses.

Qui n'a jamais entendu quelqu'un dire: «Non mais tu sais, moi, les capotes, ça me serre, c'est trop petit...»? Bon, ça ne fera de mal à personne de rappeler qu'il existe plusieurs tailles, donc même pour les hommes avec lesquels Dame Nature a été particulièrement généreuse, il y a de quoi trouver chaussure à son pied, ou en l'occurrence, capote à son pénis.

À propos de pied, c'est justement en enfilant une capote comme une chaussette que cette femme a fait péter les statistiques de sa vidéo, vue plus de 18 millions de fois sur TikTok, sans pour autant faire péter le latex du préservatif. Non seulement elle arrive à y caser son pied, mais elle ne s'arrête pas à sa cheville et étire la capote jusqu'à une hauteur tout à fait impressionnante.

Vidéo: extern / rest

La femme, qui travaille dans un magasin pour adultes, a expliqué à ses followers qu'elle avait pris le premier préservatif qui lui tombait sous la main, sans en choisir un particulièrement grand.

De nombreux internautes ont commenté la vidéo, remerciant la tiktokeuse pour avoir démontré qu'aucun pénis n'est trop grand pour enfiler une capote. Rappelons encore que pour les personnes allergiques au latex, il existe des alternatives.

