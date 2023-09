Vidéo: watson

Elle découvre le beurre dans les sandwiches et «Oh my God»

Amanda Rollins a quitté les États-Unis pour Paris et documente ses aventures «françaises» sur TikTok. Dans une vidéo, elle partage sa découverte des sandwiches beurrés.

Pas besoin de vous abonner à Netflix pour voir les aventures d'Amanda in Paris. Cette Tiktokeuse a quitté le Nouveau Monde pour le Vieux Continent et a posé ses bagages dans la capitale française.

Évidemment, dans un pays divisé depuis des siècles par la guerre qui oppose le beurre doux au beurre demi-sel, il n'a pas fallut très longtemps avant qu'Amanda Rollins ne découvre avec stupeur les sandwiches. Chez les French, ils ne sont pas fait à base de pain mou et de mayonnaise, mais avec du pain bien «croquang» et du beurre. Une découverte qu'elle juge «très bizarre» et qu'elle a partagée sur le réseau social.

«Ce qu’ils font, c’est comme un sandwich classique, c’est du jambon, du fromage et… du beurre. Littéralement, il suffit de le tamponner. Pas de mayonnaise. Pas de moutarde. Juste du beurre»

Amanda Rollins

Celui qu’on appelle également le Parisien est un classique de la gastronomie française et le sandwich le plus consommé de France. Fun fact: il doit son origine à la bourgeoisie britannique, par un certain comte de Sandwich, qui aurait demandé qu'on lui prépare une tranche de viande entre deux morceaux pour ne pas quitter sa table de poker. La version française, quant à elle, a des origines bien plus prolétaires. Elle permettait aux ouvriers et aux paysans de casser la croûte en y glissait des aliments carnés parmi les moins chers (à l'époque du saindoux et du lard) dans du pain souvent rassis.

«Je sais que tu penses que ça doit être dégoûtant, mais c’est en fait tellement bon» Amanda Rollins

Dans sa vidéo, Amanda Rollins reconnaît même le sens pratique des Français, puisque comme elle le dit: «le beurre donne de la saveur et de l'humidité à votre sandwich, mais il ne rend pas votre pain détrempé comme la mayonnaise».

La vidéo devient actuellement virale, puisque les Européens se moquent évidemment des Américains qui découvrent seulement maintenant qu'il y a un autre beurre que le beurre de cacahuètes. (sbo)

Cette Américaine découvre le beurre dans les sandwiches Vidéo: watson

