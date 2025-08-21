pluie modérée16°
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

23 mèmes que vous ne comprendrez que si vous êtes vieux

23 mèmes que vous ne comprendrez que si vous êtes vieux

21.08.2025, 05:2721.08.2025, 05:27
Plus de «Divertissement»

Vous êtes peut-être vieux, mais vous êtes drôles. Voici des mèmes (vous savez ce qu'est un mème, c'est déjà bien) qui ensoleilleront votre jeudi matin.

Le 3310 a connu sa best life

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Image: instagram/millenial_misery

Si vous vous sentez inutile, sachez que quelqu'un a créé une four pour le Nokia 3310.
C'était pour protéger le sol.

Voici ce qu'on pouvait faire avec les téléphones de l'époque

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Image: instagram/millenial_misery

On a tous eu ce problème, n'est-ce pas Schnuegel86@hotmail.com?

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Image: instagram/millenial_misery

Moi, à 10 ans, créant mon adresse email et ne réalisant pas que j'allais l'utiliser jusqu'à l'âge adulte.

Dans notre esprit, c'était bien plus magique

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Image: instagram/millenial_misery

Je ne sais pas comment je l'ai imaginé, mais en tout cas, pas comme ça.

Harry Potter et Hagrid ont pris vie

Parce qu'une cassette a une fin.

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Image: instagram/millenial_misery

Est-ce que quelqu'un des années 90 peut m'expliquer pourquoi il y en a deux?

C'est probablement pour ça que le pantalon était ample

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Image: instagram/millenial_misery

Nos poches étaient lourdes, mais nos âmes étaient libres.

On aimerait bien envoyer ça à notre mère, mais elle ne comprend pas les mèmes

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Image: instagram/millenial_misery

Comment on habille les filles aujourd'hui
Comment on m'habillait​

En termes de technologie

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Image: instagram/millenial_misery

La technologie qui émerveille les enfants d'aujourd'hui par rapport à ce qui m'émerveillait à l'époque

On sait tout de suite de qui on parle

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Image: instagram/millenial_misery

Si vous ne savez pas à qui appartiennent ces chaussures, vous n'avez pas connu les années 1990.

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Image: instagram/millenial_misery

Quand je mourrai, faites ça avec mes cendres.

Merci, on se sentait déjà vieux

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Image: instagram/millenial_misery

Si vous êtes nés avant 1990, vous êtes désormais plus vieux que Marv l'était dans Maman, j'ai raté l'avion.

Tout simplement impossible, lol

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Image: instagram/millenial_misery

Millennials qui essaient d'écrire un message sans mettre lol à la fin.

Voici comment on bloquait les appels dans les années 80

Lustige Memes, die nur Millenials verstehen und nicht Gen Z
Image: instagram/millenial_misery

On aimerait que ce ne soit qu'un mème, malheureusement c'est la réalité

Lustige Memes, die nur Millenials verstehen und nicht Gen Z
Image: instagram/millenial_misery

Nous qui pensons qu'on peut encore sortir.

J'ai dépensé sans compter

Memes
Image: instagram/90snostalgia

J'ai le sentiment que je vais me faire bouffer par un vélociraptor chez Target.

Tout le temps

Die lustigsten Memes zu alten Menschen, die die Gen Z nicht mehr versteht
Image: instagram/90snostalgia

Avez-vous déjà fait une si bonne sieste que vous pensiez avoir raté le bus scolaire... mais c'est dimanche... et vous avez 42 ans.

Si on n'avait pas d'argent, on avait d'autres ressources. Et on le sent encore aujourd'hui quand on en voit une photo.

Lustige Memes, nach denen du dich alt fühlst
Image: instagram

Certains utilisaient leurs doigts

Lustige Memes für Millenials
Image: instagram

Voici comment on éteignait un ordi dans les années 2000.

22 images des années 2000 qui vous rendront trèèèèèèss nostalgique

Yep

Lustige Memes, die nonstalgisch machen
Image: reddit

Ces boîtes en polystyrène étaient un cauchemar pour tous les militants écologistes. Mais elles grinçaient si bien.

Memes, die nostalgisch machen
Image: reddit
Ce fast-food romand est le mieux noté de Suisse

Personne n'avait besoin de Call of Duty quand ils pouvaient avoir CECI.

Lustige nostalgische Memes
Image: instagram/saturdaymorningnostalgia

Les soirées chez les amis

Image
Image: instagram/saturdaymorningnostalgia

... surtout si vous jouiez à ça:

Image

Quand on vous propose de boire un verre

Nostalgie Memes, nach denen du dich alt fühlst
Image: instagram/30andtired

On est tous le vieux de quelqu'un.

(sim)

Le meilleur du Divertissement cette semaine

Ces 9 lieux souffrent du surtourisme à cause de films ou de séries
C'est le cauchemar des vacanciers
de Sainath Bovay
1
10 plantes horriblement moches qui vont vous captiver
de Yoann Schott
4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte
de Jérémie Crausaz
Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay
de Marie-Adèle Copin
Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric
1
Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs
de Marie-Adèle Copin
1
Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu
de Marie-Adèle Copin
1

Les stars en vacances d'été

1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X

Qui sont les «performatives males», ces nouveaux séducteurs?

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
3
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
Cette star qui vous a fait vibrer en duo sera au Venoge
Ancienne voix du duo Videoclub, Adèle Castillon entame désormais une carrière solo accomplie et se fraie un chemin jusqu’au Venoge Festival de Penthaz (VD) le temps d'une soirée, samedi soir.
Souvenez-vous, nous sommes en 2018 et un morceau électro-pop aux tonalités adolescentes envahit toutes les plateformes. Amour Plastique, du duo Videoclub, devient un petit tube cumulant plus de 337 millions d’écoutes. Le binôme se compose d’Adèle Castillon et de son compagnon de l’époque, Matthieu Reynaud.
L’article