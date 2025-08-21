23 mèmes que vous ne comprendrez que si vous êtes vieux

Vous êtes peut-être vieux, mais vous êtes drôles. Voici des mèmes (vous savez ce qu'est un mème, c'est déjà bien) qui ensoleilleront votre jeudi matin.

Le 3310 a connu sa best life

Si vous vous sentez inutile, sachez que quelqu'un a créé une four pour le Nokia 3310.

C'était pour protéger le sol.

Voici ce qu'on pouvait faire avec les téléphones de l'époque

On a tous eu ce problème, n'est-ce pas Schnuegel86@hotmail.com?

Moi, à 10 ans, créant mon adresse email et ne réalisant pas que j'allais l'utiliser jusqu'à l'âge adulte.

Dans notre esprit, c'était bien plus magique



Je ne sais pas comment je l'ai imaginé, mais en tout cas, pas comme ça.

Parce qu'une cassette a une fin.

Est-ce que quelqu'un des années 90 peut m'expliquer pourquoi il y en a deux?

C'est probablement pour ça que le pantalon était ample

Nos poches étaient lourdes, mais nos âmes étaient libres.

On aimerait bien envoyer ça à notre mère, mais elle ne comprend pas les mèmes

Comment on habille les filles aujourd'hui

Comment on m'habillait​

En termes de technologie

La technologie qui émerveille les enfants d'aujourd'hui par rapport à ce qui m'émerveillait à l'époque

On sait tout de suite de qui on parle

Si vous ne savez pas à qui appartiennent ces chaussures, vous n'avez pas connu les années 1990.

Quand je mourrai, faites ça avec mes cendres.

Merci, on se sentait déjà vieux



Si vous êtes nés avant 1990, vous êtes désormais plus vieux que Marv l'était dans Maman, j'ai raté l'avion.

Tout simplement impossible, lol

Millennials qui essaient d'écrire un message sans mettre lol à la fin.

Voici comment on bloquait les appels dans les années 80

On aimerait que ce ne soit qu'un mème, malheureusement c'est la réalité

Nous qui pensons qu'on peut encore sortir.

J'ai dépensé sans compter

J'ai le sentiment que je vais me faire bouffer par un vélociraptor chez Target.

Tout le temps

Avez-vous déjà fait une si bonne sieste que vous pensiez avoir raté le bus scolaire... mais c'est dimanche... et vous avez 42 ans.

Si on n'avait pas d'argent, on avait d'autres ressources. Et on le sent encore aujourd'hui quand on en voit une photo.

Certains utilisaient leurs doigts

Voici comment on éteignait un ordi dans les années 2000.

Yep

Ces boîtes en polystyrène étaient un cauchemar pour tous les militants écologistes. Mais elles grinçaient si bien.

Personne n'avait besoin de Call of Duty quand ils pouvaient avoir CECI.

Les soirées chez les amis

... surtout si vous jouiez à ça:

Quand on vous propose de boire un verre

On est tous le vieux de quelqu'un.

