Le prix de ce balai dans ce célèbre magasin choque TikTok

Et si vous voulez absolument payer une fortune votre balai pour nettoyer votre extérieur, il existe une version à 15fr50 chez Schilliger . N'hésitez pas à me contacter pour d'autres bons plans shopping;)

La vidéo a été vue 1,7 million de fois et a été commentée plus de 2000 fois. Et c'est vrai que c'est un peu cher pour un balai qui ne vole même pas.

C'est un balai iconique. Il est en paille, il a une ligne rouge, une ligne bleue et un manche en bois. Ce n'est pas un produit rare, on en a tous un chez nous. Si vous l'achetez dans une grande surface, il vous coûtera environ 6 francs. Mais pas chez Zara Home qui, manifestement, s'adresse aux gens riches. La marque fait actuellement rire (jaune) les internautes sur TikTok après la publication d'une Berlinoise de passage dans l'une des trois boutiques de la capitale allemande.

Quelle est cette infamie?

L'actrice de 36 ans, qui n'a pas joué dans un film regardable depuis À nous quatre en 1998, tente de nous faire croire que mélanger du lait et du Pepsi, c'est super. La team premier degré de TikTok a tenté de l'imiter, créant une fois de plus une horreur virale.

«Tiens, et si je mélangeais du Pepsi et du lait, c'est peut-être excellent...», said no one ever. Pour le bien (ou le mal) d'une publicité, Lindsay Lohan a fait semblant d'avoir l'idée lumineuse d'inventer le Pilk (Pepsi + milk, lait en anglais). L'actrice fait d'ailleurs assez mal semblant, puisqu'à voir sa tête après avoir goûté cette horreur sortie tout droit des entrailles de l'enfer, la pauvre a l'air d'être à deux doigts de rendre son goûter.