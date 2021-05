Divertissement

Top 5 des façons de t'échapper d'un mauvais date Tinder



Image: Keystone

Top 5 des façons de t'échapper d'un mauvais date Tinder

Ça se présentait bien, pourtant. Il ou elle te plaisait sur les photos et avait accepté un date. Mais en entrant dans le bar où tu avais rendez-vous, le date ne te plaît pas du tout. Rassure-toi, voilà 5 façons de te sortir de ce mauvais pas.

Tousser comme un malade et prétexter devoir aller faire un test Covid-19

Avantage

Si tu tombes sur quelqu’un de flippé par le Covid-19, cette excuse est tout simplement infaillible!

Inconvénient

Il y a quand même un risque non négligeable que ton date soit déjà vacciné et qu’en plus il te propose de t’accompagner faire ton test. Le romantisme n'est pas mort!

Aller aux toilettes et ne jamais revenir

Avantage

Grâce au ghosting IRL, tu n’auras pas à assister à la déception dans les yeux de ton date en lui annonçant que, non, tu n’iras jamais prendre un dernier verre avec lui.

Inconvénient

Si tu es assis à une table un peu proche de l’entrée du bar, il y a de fortes chances pour que ton date assiste en direct à ton évasion. A toi de prendre le risque qu’il te coure après en te hurlant de payer ta part de l’addition. La honte...

Lui dire que tu as une conférence de presse à regarder

Avantage

En principe, ton date ne risque pas de t’écrire après s’être fait laisser en plan pour que tu puisses mater Alain Berset.

Inconvénient

Difficilement crédible si vous buvez ce verre un samedi soir (ou n’importe quel jour après 16h).

image: keystone

Lui dire que tu dois rejoindre des potes

Avantage

Si le mec ou la meuf a un peu de nez (ou juste de dignité), il ou elle te laissera partir et paiera même l’addition (avant de rentrer pleurer dans son lit).

Inconvénient

Si le date est un peu forceur, il voudra t’accompagner et tu devras le présenter à tes potes.

image: knowyourmeme

Inviter un 2ème date Tinder. Les faire se rencontrer et se battre , le meilleur l’emporte.

Avantage

Ton premier date se sera certainement barré avant même que tu aies eu le temps d’expliquer les règles du combat.

Inconvénient

Si le premier date casse la figure au deuxième, tout s'effondre et tu devras recommencer à zéro.

(BONUS) Tu es honnête et lui dis qu’il ou elle ne te plaît pas.

Avantage

Aucun

Inconvénient

*Grand moment de malaise*

image: knowyourmeme

As-tu déjà utilisé une de ces excuses? En connais-tu d'autres? Dis-le-nous en commentaire!

