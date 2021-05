Divertissement

Top 5 des techniques infaillibles pour trouver une place en terrasse



Tu as des apéros de prévus sur six groupes Whatsapp différents. Seul problème: quand tu appelles pour réserver, c'est complet. Pas de panique, on te présente cinq techniques infaillibles pour trouver une place.



Réserver 3 mois avant

Eh oui, c’est comme les billets d’avion. Rien de mieux que trois mois d’attente pour avoir le temps de te réjouir de siroter un petit Spritz. Les verres spontanés, c’est has been.

Te recouvrir de compost

Pas de doute, on te sentira arriver à 200 mètres. Les gens vont disparaître comme par magie et la terrasse sera pour toi. Par contre, il faudra aller te servir toi-même...

Balancer un prénom complètement au bol

«Bonjour, j’ai réservé au nom de Sébastien… Ah vous ne trouvez pas? En fait c’était sous David je crois… Toujours rien? Checkez Laura… Sarah peut-être?» Persévère, il y en aura bien un qui marchera.

Aller boire un verre à Romainmôtier

Alors c’est paumé, il pleut sûrement et tu n’as absolument pas envie d’aller là-bas. Mais au moins il y a une très grande probabilité que tu trouves ta place en terrasse. Voire que la terrasse soit vide.

Ouvrir ta propre terrasse

Plus de file d’attente, de cocktails à 15 francs, d’enfants bruyants à la table d’à côté. En ouvrant ta propre terrasse, tu pourras réaliser tes rêves de restaurateur les plus fous... à par si ça reconfine. Pitié pas ça.

BONUS: Les apéros-zoom

Tu as tenu une année en faisant des apéros-zoom, tu peux bien continuer. Quoi de plus fun que de finir bourré seul dans sa chambre, après tout?

