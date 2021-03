Divertissement

Top Chef

Top Chef, épisode 5: une perceuse et un duo de choc



Top Chef, épisode 5: une perceuse et un duo de choc

Chaque jeudi, on débriefe le dernier épisode de l'émission culinaire. Retour sur les moments forts.

On sait, on sait, mercredi 10 mars, il n’y avait pas que Top Chef à la télévision. Il y a avait aussi PSG-Barça. Mais un match de la Ligue des champions sans public, c’est comme un épisode de Top Chef sans citron caviar, ça n’a pas la même saveur.

La semaine dernière, souvenez-vous, c’est Pierre qui a quitté le concours. On n’a pas été plus dévasté que ça. Mais on lui avait quand même créé une Pierre tombale.



1ère épreuve: qui peut battre Etchebest?

Une épreuve «incontournable» nous dit Stéphane Rotenberg, plus enthousiaste que la semaine dernière mais moins que la semaine prochaine.



Cette année, il y a une nouveauté, une vraie cette fois-ci: Philippe Etchebest a invité Paul Pairet. Ils vont travailler ensemble, même si ce dernier déteste ça.



«C'est très difficile de travailler avec deux cerveaux, mais Philippe, il a un demi-cerveau»

Les candidats travaillent en binôme mais les brigades sont mélangées. Ils ont 1h30 alors que les chefs n’ont que 45 minutes. Le thème: le fromage. Hélène Darroze et Michel Sarran goûteront les plats à l’aveugle. Les deux autres chefs se joindront à la dégustation mais leur vote ne sera pas comptabilisé. C’est un leurre.🤫





«ETES-VOUS PRÊT À BATTRE PHILIPPE ETCHEBEST ET PAUL PAIRET?!!!» gueule Philippe Etchebest en parlant à la troisième personne. Calmez-vous Alain Delon.

Chloé et Matthias: les funambules de la harissa

Leur plat: tuile de comté, siphon de comté, gelée de croûte de pain brûlé, figue, harissa de pain brûlé.



Chloé explique que les tuiles de fromage, c’est pas son délire. On sait Chloé, toi, ton truc, c’est les pancakes éclatades depuis le 3ème étage. Elle regarde les tuiles de Matthias et ose un: «c’est un peu grossier.» Chloé voit donc la paille dans l'œil de Matthias, mais pas la poutre dans le sien.



Verdict: c'est trop fort en harissa. Mathias, spécialiste de la non-remise en question: «Moi en tout cas, je n'ai pas de regret.»



Pendant ce temps, on prend la tension de Paul

Etchebest est en sueur: «cohésion, entraide, hein Paul?» Paul ne répond pas… Paul error 404.



Leur recette: soufflé beaufort fourré avec sa crème de beaufort, voile de gelée de pomme, tartine de cèpes et poitrine de porc gascon, croustillant de parmesan.



Chez Mario et Luigi, c’est l’état d'urgence. Paul ne sait pas faire fonctionner une balance. Etchebest a arrêté d’aboyer comme un pitbull. Une goutte de sueur perle sur son nez. Au moins, le plat sera bien assaisonné.



«Il n’y a pas de mauvais matériel. Il n’y a que d’excellents cuisiniers qui ne savent pas s’en servir»

Charline, Bruno et du gouda

Leur plat: siphon mimolette, velouté de butternut, palets de céleri, tuiles de fromage, marmelade orange et noisettes.



Moment fatidique: Bruno explique qu’il n’a jamais fait de siphon. En effet, on dirait un flan écrasé. Mais Bruno est taquin. En réalité, il joue avec les nerfs de Charline. Le siphon fonctionne très bien, Charline est soulagée. Mais Charline est surtout soulagée de ne pas faire l'épreuve avec Matthias.



Verdict: le dressage est propre et net pour Michel Sarran. Hélène Darroze trouve ça délicat.

Et l'Oscar du meilleur acteur revient à...

Hélène Darroze et Michel Sarran ne se rendent pas compte qu'ils goûtent aussi le plat de leurs collèges. La production les a «piégés». Ça fait six ans qu’ils font cette épreuve, mais à chaque fois c'est genre: «Rohlala, tu m'as bien eu dis donc»!



Tremblez, élèves du cours Florent! Voici les nouvelles stars du cinéma. On a envie de faire jouer Philippe Etchebest dans l’émission: Le jour où tout a basculé. Vous ne connaissez pas? C’est normal, ça passe à 15 heures sur France 2.



Quand la vérité éclate, Michel lâche un «Mais non!» pas du tout surjoué. On pense que lui aussi, il a pris des cours de dramaturgie.



L’assiette la moins bonne, c’est celle de Matthias et Chloé. Paul Pairet et Philippe Etchebest raflent la deuxième place ex æquo avec Charline et Bruno. Paul balance son tablier. Tiens, il ne fait plus l’avion? Sarah et Thomas battent les chefs et finissent premiers. Sous ses airs de passionné de slackline, Thomas accumule les victoires.



2ème épreuve: la soupe

Pour cette deuxième épreuve, Guy Savoy est reçu comme une Ariel Dombale par Stéphane Rotenberg, à la sortie de sa limousine. Son plat signature: la soupe. «C’est un plat régressif», nous dit-il. Ouais enfin, la soupe à la truffe, avec une brioche à la truffe tartinée d’un beurre à la truffe, perso, je ne me souviens pas que ma mère me faisait ça quand j’étais petite. «La soupe ne doit pas être punition mais récréation.» Ce qu’il demande aux candidats: liberté, créativité, spectacle.



Charline et Matthias🟦, bientôt recrutés chez Brico+loisirs

Leur plat: soupe au lait de coco, citronnelle, curry, combawa, champignons et mangues sautées, écume de coco, foie gras poêlé.



Mathias va servir la soupe dans une noix de coco devant Guy Savoy armé d'une perceuse sur une belle nappe grise. Adrien aurait fait ça, on aurait crié au génie, mais là, on est blasé (et pas objectif).



Bruno et Arnaud🟨

Leur plat: bouillon de canard, gingembre, citronnelle, miso, huîtres, foie gras poêlé.



Stéphane Rotenberg balance un: «fin de chrono exceptionnel!» Ce mec est un marchand de tapis. C’est la fin du chrono, point.

Bruno veut servir sa soupe dans une sorte de cafetière de hipster. L’idée, c'est de faire infuser leur bouillon devant le chef. Mais le show ne marche pas. Sa cafetière, c’est cette vidéo YouTube qu’on veut montrer à un pote et qui ne charge jamais.

«Il y a un courant d'air, du coup la source de chaleur est diffuse.» Comme dirait Etchebest: «il n’y a pas de mauvais matériel... gnagnagna.» La soupe est bonne mais elle manque de punch. Allez, zou! Ça file en dernière chance.



Mohamed et Chloé🟥

Leur plat: velouté de saint-jacques, carpaccio de saint-jacques, maïs grillé, pickles d’oignons rouges. Ils veulent mettre leur soupe dans des œufs et les casser devant le chef.

C’est une bonne idée, il n’y a pas d'œuf dans leur recette. Du coup, Chloé réagit et lance: «Je prends un œuf, je fous une poêle…» Elle parle comme elle dresse: mal. Mais exceptionnellement, elle sort une belle assiette (bon, c'était l'idée de Mohamed).

Finalement, c’est le foie gras sous les cocotiers de Matthias et Charline qui l’emporte. On a envie de jeter notre tablier comme Paul Pairet.



La dernière chance

Baptiste se porte volontaire façon Katniss Everdeen dans Hunger Games. Il affrontera Bruno et Chloé. Mais Baptiste a la force du geai moqueur, il est malin. Parce que le magret c’est gras, il décide d’en faire un ceviche.



Chloé part sur un magret fourré aux champignons. Elle a sorti ses chaussettes trèfles à quatre feuilles pour lui porter chance, donc tout devrait bien se passer pour elle.



Quant à Bruno, aussi charismatique que son magret de canard aux épices, il ne convainc pas. C’est le ceviche de Baptiste qui obtient un coup cœur. Au moment de l'annonce, il regarde les autres en mode: «mais qui a fait ça? Ah oui, c’est moi.» Après la performance d'acteur d'Etchebest, voici Baptiste l'humoriste prêt pour le Marrakech du Rire. Grâce à ses chaussettes, Chloé passe. Finalement, c'est Bruno qui est éliminé. Vivement le prochain Hunger Games.



