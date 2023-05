Après 10 victoires, Danny n'a aucune intention de lâcher sa couronne. shutterstock/dr

Top Chef: Danny se sauve avec une fondue et créé la polémique

Danny, le candidat de la brigade cachée d'Hélène Darroze, a de nouveau affronté un adversaire hier soir. Sa revisite de la fondue a-t-elle convaincue?

Il est là, terré dans l'ombre depuis dix épisodes. On le voit peu, mais son rire de hyène résonne dans les coulisses de Top Chef. Telle une moule accrochée à son rocher, Danny Khezzar, le candidat potentiel de la brigade cachée d'Hélène Darroze, s'est battu une nouvelle fois pour garder sa couronne ce mercredi 10 mai.

Il a affronté Jérémie qui faisait partie de la brigade de Glenn Viel et qui a échoué lors de l'épreuve de la boîte noire. Les deux candidats ont dû préparer un plat salé avec une surprise à la découpe. Jérémie a opté pour un mille-feuille de légumes et un jaune d'œuf coulant caché à l'intérieur d'une raviole. Une double surprise saluée par Hélène Darroze et son co-juré du soir, Benoit Castel.

Mais Danny, le candidat genevois de 27 ans, a fait plus fort, comme d'habitude, et a honoré son beau pays d'adoption en revisitant la fondue avec des raisins et une pomme de terre révélant plusieurs strates. Le plat n'a pas tenu la promesse de la «surprise» lors de la découpe, mais c'est son audace qui lui a permis de remporter cette dixième victoire.

Le plat de Danny n'avait pas l'air dégueulasse. capture d'écran

Hmmm! capture d'éran

Critiquée pour être le chouchou d'Hélène Darroze

Pour les téléspectateurs, la fondue revisitée de Danny est un hors sujet. Ses talents commencent à être remis en question depuis plusieurs semaines et certains se demandent s'il n'y a pas du favoritisme. On reproche notamment à Hélène Darroze de ne pas goûter les plats à l'aveugle et ainsi d'être influencée. Car forcément, après dix semaines de concours, le candidat et la cheffe triplement étoilée ont tissé des liens.

Pour certains internautes sur Twitter, «cette suite est une arnaque.» D'autres se demandent pourquoi Danny et son adversaire ne cuisinent pas en même temps comme c'est le cas lors des épreuves classiques de Top Chef. Sur ce point, on peut envisager que Danny fait partie temporairement de la brigade d'Hélène Darroze et donc qu'il part avec un avantage. Dans tous les cas, ce n'est pas la cheffe qui fait les règles, mais la prod'.

Au fil des saisons de Top Chef, il a souvent été reproché à Hélène Darroze de ne pas être impartiale et de systématiquement favoriser les cuisiniers de sa brigade. Selon plusieurs haters (pour ne pas dire complotistes), c'est pour cette raison que c'est souvent son candidat qui gagne le concours.

