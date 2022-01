Image: m6

Top Chef revient et ça va être bizarre, gras et sexy

On en sait plus sur cette 13e saison de Top Chef. Certains chefs invités prévoient des épreuves qui vont potentiellement mettre le feu à la cuisine.

Pour cette 13e saison de la célèbre émission culinaire, la production a semble-t-il mis les petits plats dans les grands et le feu dans les cuisines de Top Chef. Au sens propre? Potentiellement.

Des chefs et leur plat signature étranges pour diriger les épreuves

Les candidats devront notamment impressionner le chef Dominique Ansel, un Français expatrié à New York connu pour ses «desserts vivants». Son plat signature invite les convives à mettre le feu à leur assiette pour faire évoluer la texture des produits.

Stéphane Rothenberg, l'iconique animateur de M6, promet des épreuves «déstabilisantes, surprenantes et complètement décalées», explique le HuffPost. Un vent de fraîcheur avec des chefs invités connus pour leur cuisine très peu traditionnelle - outre le chef Dominique Ansel, on retrouvera Mike Bagale, inventeur de la «floating food», des ballons à manger, sucrés ou salés, gonflés à l'hélium. Selon Le Parisien, le chef demandera aux candidats de créer une «nappe comestible» ou un «cocktail parfum moules-frites».

Il faudra aussi impressionner Rasmus Munk. Le jeune Danois est célèbre pour sa cuisine provocante et violente. Par exemple, pour évoquer la surveillance de masse, le chef sert à ses clients des «yeux qu'il faut creuser», ou des pattes de poulets en cage pour dénoncer les conditions d'élevage. «Des clients partent en pleurant de mon restaurant une à deux fois par semaine», sourit-il.

Genre il sert ça dans son resto, Rasmus Munk, et il faudra l’impressionner.

Des candidats «de l'hypermarché» ou à la cuisine «cochonne et sexy»

Sur les quelque 700 dossiers reçus, la production en a gardé quinze, avec des profils bien marqués. Et des caractères bien trempés, après une saison douze un peu molle? On l'espère. Sur les candidats, on sait notamment que seules trois cheffes font partie de l'aventure. On découvrira un certain Mickaël, grand amateur de gras qui décrit sa cuisine comme «cochonne et sexy», ou Lilian, qui devait ouvrir son resto au début de la pandémie et qui, faute de crédits, est aujourd'hui directeur d'un hypermarché.

Si les classiques de l'émission sont toujours au rendez-vous, comme les épreuves de la boîte noire, la guerre des restos, ou «qui peut battre Etchebest», un gros changement est au menu. D'abord, il faudra faire la connaissance de Glenn Viel, qui remplace le chef Michel Sarran, évincé du jury par M6.

Pour Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet, toujours en poste, le petit nouveau s'est rapidement intégré. Glenn Viel a même eu l'audace de refuser la tentative de bizutage des trois chefs, qui voulaient lui faire porter un déguisement de la reine Elizabeth le temps d'une épreuve.

Outre les chefs internationaux aux spécialités bizarres, on retrouvera des habitués de l'émission, comme Yannick Alléno, Anne-Sophie Pic ou encore Pierre Gagnaire.

Rendez-vous dès le mois de février sur M6 pour suer avec les candidats et saliver de nouveau devant Top Chef!

En février, on pourra picoler à nouveau! En attendant...

Vidéo: watson

