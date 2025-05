On a testé les premiers jeux de la Switch 2

Incroyable, mais vrai, durant notre test, Cyberpunk 2077 tournait de manière fluide. Image: jvmag

On a testé la Switch 2 et voici ce qu'elle a dans le ventre

A Berlin, on a pu prendre en main la Nintendo Switch 2. Voici nos impressions sur Mario Kart World, Donkey Kong Bananza et bien d’autres.

Juan-David Martinez / jvmag.ch

Nintendo nous a offert une opportunité exceptionnelle. En effet, nous avons eu la chance de nous envoler vers Berlin pour découvrir la Nintendo Switch 2 en avant-première. Voici l’avis de notre rédacteur Juan qui a pris en main la machine, mais aussi ses premiers titres, dont la sortie est prévue pour le 5 juin prochain.

La prise en main est la grande réussite de cette Nintendo Switch 2.

Plus grande, plus large, elle reste pourtant légère et parfaitement équilibrée

Les nouveaux Joy-Con 2 m’ont impressionné. Ils sont plus grands et plus stables grâce à un système magnétique ultra-efficace. Cerise sur le gâteau, il sera possible de les utiliser comme une souris d’ordinateur. L’écran LCD offre des couleurs éclatantes (mais ça ne remplace pas l’OLED) ainsi qu’une excellente fluidité.

Notez encore que la manette Pro a évolué. Elle est plus grande, avec deux nouvelles gâchettes arrière, elle se rapproche du confort d’une manette Xbox. Côté performances, la Switch 2 se positionne comme une console plus puissante et taillée pour les jeux actuels. Néanmoins, le géant rouge du gaming ne révolutionne pas le marché cette fois-ci.

Donkey Kong Bananza, un vrai défouloir

Image: jvmag

Donkey Kong Bananza a été la grande surprise. Le jeu propose un monde entièrement destructible où Donkey Kong peut défoncer tout ce qui se trouve sur son passage. L’animation est superbe, très vivante, et adopte le nouveau design inspiré du film Mario. Avec des niveaux vastes à la Mario Odyssey, une action ultra-nerveuse et un paysage qui évolue tout le temps, Donkey Kong Bananza est peut-être ma prochaine pépite. Malheureusement, la courte mise en bouche de 15 minutes n’a pas été assez longue pour vous en dire plus.

Mario Kart World, extrêmement fun

Comme pour toutes les personnes qui ont eu la chance d'essayer la Nintendo Switch 2, j’ai testé Mario Kart World.

En dehors de sa plastique très flatteuse, ce qui m’a impressionné, c'est de voir la Switch 2 gérer sans broncher les 25 concurrents affichés à l’image

Pour le reste, comme vous pouvez l’imaginer, les sensations de course sont toujours aussi grisantes.

Image: jvmag

L’aspect monde ouvert me laisse croire qu’il y aura des petites surprises absolument partout. Que ce soit en mode «docking» ou en nomade, je dois dire que j’ai été impressionné par le rendu de l’image de manière générale.

Metroid Prime 4, le FPS immersif par excellence

Image: jvmag

Sur Metroid Prime 4, bien que ma session ait été brève, l’immersion était totale. Le feeling à la première personne, la nervosité du gameplay et l’utilisation astucieuse du mode souris avec les Joy-Con ont rendu l’expérience vraiment agréable. Cerise sur le gâteau, les sensations de shoot étaient au rendez-vous. Encore une fois, la courte session m’empêche de vous donner un avis plus poussé. Une chose est sûre: il se vendra par palettes.

Pas une révolution

La Nintendo Switch 2 ne révolutionne pas la formule, il faut l’avouer. Mais elle améliore tous les aspects essentiels. Du confort à la stabilité en passant par la fluidité et en terminant bien évidemment par son ouverture aux jeux plus récents et plus gourmands.

De mon côté, je rentre les yeux pleins d’espoir et l’envie de dévorer encore plus toutes les bribes d’expériences que j’ai pu vivre. C’était une excellente mise en bouche. La Nintendo Switch 2 arrive à grands pas!

La Switch 2 sortira le 5 juin 2025 au prix de 469 francs.